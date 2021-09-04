訾谦

原标题：数智体验 亮点十足——感受2021年服贸会独特魅力

建筑3D打印、观摩5G+8K超高清转播车……9月3日，采用“一会两馆”模式举办的2021年中国国际服务贸易交易会位于国家会议中心和首钢园的展区正式开放。在这里，不仅有大量别具匠心的多彩场景遍布展区各个角落，更有许多精彩的新产品、新技术、新服务等待参观者打卡体验。

跨越数字鸿沟：

“这个功能不错，对老年人很友好”

走进国家会议中心的一层展馆，851平方米的中国服务贸易发展成就展映入眼帘。让传统文化瑰宝活起来的数字故宫、刷新“天际线”的智慧建造超高层建筑、从线下转到线上的数字生活解决方案……一幕幕沉浸式的场景，都在勾画着“十四五”时期我国服务贸易发展新图景。这里的众多特色场景不仅实用性强，更蕴含着对未来生活的先进技术探索。

在数字技术的支持下，美团展台展示了与中国联通、中国银行合作开发的数字人民币新应用：基于智能SIM卡数字人民币硬钱包的NFC支付功能，不用联网，不用打开手机App，也不用绑定银行卡，手机“碰一碰”即可开关美团单车，并同步完成付款。“这个功能不错，对老年人很友好！”在工作人员的指引下，63岁的刘先生用手机“碰一碰”便快速解锁单车。这极大简化了共享单车的支付流程，让更多老年人等特殊群体也能享受数字化发展红利。

在NEC展台上，一台面向老年人的活动能力检测一体机备受关注。无须佩戴任何设备，测试者只需面向3D传感器自然步行6米，即可测出符合其年龄及性别的6大类36项评测数值。“通过对步态特征的数字化，设备可以确认治疗和训练对身体产生的影响，提出改善健康状况的指导意见，使其可以有针对性地训练。”NEC展台工作人员表示，该设备未来可广泛应用于商场、康复中心、健身中心等场所。

“不消耗一滴水，废纸就能变成再生纸。”在爱普生展区，全球首创无水再生纸系统引发了不少观众的兴趣，现场观众把废纸放入设备后不一会儿，就生产出了环保再生纸，整个过程仅需5分钟。据展台工作人员姚涵丽介绍，废旧纸张进入设备后，会经过纤维分离、强化黏合、挤压成型等步骤，最终成为一张崭新的再生纸。“传统纸张再生过程需要消耗大量水资源，而这台设备无须消耗任何水资源，一年下来可节省7553吨水，是名副其实的‘低碳环保’产品。”

赋能文化生活：

“戏曲艺术借助数字技术破圈，对年轻人越来越有吸引力”

现代化的国家会议中心会场展览引人入胜，几十公里外颇具工业风格的首钢园展区同样精彩纷呈。

据首钢园展区工作人员介绍，首钢园曾是拥有五座大型焦炉、年产焦炭190余万吨的焦化厂，此次将工业遗存与服贸会元素相结合，形成了独具匠心的新型会展空间。在这种融合的氛围里，许多古香古色的非遗展览吸引观众驻足。

穿上汉服在青砖灰瓦中散步、品一品“故宫以东”下午茶、看一看国风静巷摄影展……在本届服贸会的文旅服务专题展上，北京东城展区宛如一个青砖灰瓦的胡同街区，让观众可观可赏可感受，呈现出文化赋彩生活的优质体验。

“没想到下午茶能品尝到豌豆黄和西米露的组合，真的是太跨界了！”21岁的大学生李红红对“故宫以东”下午茶赞不绝口，“不仅能吃到好吃的，还能观看舞台上的经典古文领读活动，对我们年轻人来说的确是全新的文化体验！”

用手按压图片上的笛子照片，音响就传出一段由笛子演奏的音乐；按压月琴图片，音乐立即变为月琴的悠扬……这个有趣的互动场景来自北京文旅局展区内的戏曲乐器体验墙。“古老的戏曲艺术借助数字技术破圈，对年轻人越来越有吸引力。”展台工作人员刘锦说。

除了传统文化外，现场体验智慧运动健身的展台也让不少观众跃跃欲试。在体育文化展区，Keep摆出多部智能硬件设备让观众体验，通过运动手环与智能终端的连接，挑战者可以在屏幕指导与手环数据记录下，完成一场私人专属的定制化训练。现场工作人员介绍，现代人生活节奏比较快，没有充足的时间用来运动健身，特别是新冠肺炎疫情以来，居家运动健身已经成为一个主流发展趋势，私人专属的定制化训练可以帮助用户高效完成锻炼，更好地强健体魄。

(责编：陈键、初梓瑞)