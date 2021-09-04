杜燕

原标题：服贸会举办“北京日”活动 37个项目签约金额超千亿元

9月3日，中国国际服务贸易交易会举办“北京日”活动，北京16区和北京经济技术开发区与中外企业签约。 杜燕 摄

中新网北京9月3日电 (记者 杜燕)3日，中国国际服务贸易交易会(简称服贸会)举办“北京日”活动，聚焦“两区”(国家服务业扩大开放综合示范区、中国(北京)自由贸易试验区)建设。活动上，北京16区和北京经济技术开发区累计与47家中外企业举行签约仪式，37个签约项目签约金额超1000亿元(人民币，下同)。

“北京日”活动历来是服贸会的重头戏。本届服贸会恰逢北京“两区”建设一周年，北京在主题日活动上举办1场主题活动、2场品牌论坛，展示开放机遇下打造的北京新貌。

活动上，北京发布开放创新成果。国务院批复“两区”方案251项任务，目前已落地实施203项，完成3年至5年期任务目标的80%。

一批含金量高的政策已率先实施。在科技服务体系建设、文旅服务提质升级、金融服务创新、公共服务数字化、跨区域便利化合作等六方面形成了10项向全国复制推广的最佳实践案例。

记者了解到，“两区”建设以来，北京落地68家中外金融机构，全国首家外资货币经纪公司、首家拥有证券承销牌照的日资券商大和证券等先后在京注册。此外，北京还在中国率先实施了跨境电商销售医药产品试点等34项首创性政策。

一批标志性强的项目已落地见效。截至目前，“两区”累计新增项目2000余项，项目落地近50%，包括北京绿色交易所、新设的首个“一带一路”沿线国家银行在京分行、上线外商投资企业境内上市服务平台等45项标志性项目。

一批功能性、服务型平台已高效运转，累计建成包含金砖国家疫苗研发中国中心、国家金融标准化研究院、京津冀征信链、全球首个网联云控式高级别自动驾驶示范区等在内的35个重点平台。

一批优质外资企业来京投资，利用外资良好态势已凸显。全球顶尖的创新药研发企业赛诺根亚太区总部、世界知名气动元件领军企业SMC中国区总部等海外巨头企业相继在京注册。在“两区”政策的带动下，今年1月至7月，北京新设外商投资企业1035家，同比增长55.2%。

“两区”建设一周年主题活动成果丰硕，北京16区、北京经济技术开发区累计与47家中外企业在现场举行盛大签约仪式，37个签约项目签约金额超1000亿元。

其中，中车资本管理有限公司联合国家制造业转型升级基金以及丰台区政府共同发起的100亿元中车转型升级基金正式签约。本轮合作，双方将目光重点投向新材料、新一代信息技术、关键基础零部件等在轨道交通领域应用的优质企业，意图以资本手段促进轨交产业转型升级以及高质量发展。

中国银河资产管理有限责任公司、大和证券(中国)有限责任公司以及中移数智科技有限公司三家企业分别与西城区签订战略合作协议。根据约定，协议双方将按照“平等互利、优势互补、长期合作、共促发展”的原则，发挥资源协同和整合能力，在促进金融业开放、金融科技、资产管理、数字经济发展等领域开展多方面、深层次合作。

北京嘉会国际医院、北京群鲜荟萃科技有限公司分别与朝阳区进行签约，签约金额达143亿元，为国际人才提供更加便利的医疗条件，进一步拓展社区电商全国网络。

北京相关部门表示，下一步，“两区”建设将深入推进服务业扩大开放和体制机制创新，在对接国际高水平开放的经贸规则、打造数字贸易示范区等方面加大先行先试，推动北京证券交易所落地，为国内外企业提供更优质发展环境、更广阔发展空间。(完)

(责编：陈键、初梓瑞)