章建华、陆睿、滕军伟、蒋超、张远、唐霁、陈占杰、罗毓、王丽丽

原标题：综合消息：展示高水平对外开放决心 为世界经济注入动力

新华社北京9月3日电 综合新华社驻外记者报道：2021年中国国际服务贸易交易会2日在北京开幕。海外政要、专家学者认为，在新冠疫情依然严峻的背景下，2021年服贸会的如期举行具有特殊重要意义，向世界展示了中国创新发展、推进高水平对外开放的决心，将提振全球信心，为世界经济复苏和增长注入动力。

博茨瓦纳大学经济与商业发展系高级讲师斯泰拉·麦肯齐表示，习近平主席在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上发表视频致辞中宣布的一系列重要举措，再次表明中国与世界各国携手合作、实现共赢的意愿和决心。中国向来言出必行，中国坚持开放合作、互利共赢，与各方共享服务贸易发展机遇，共促世界经济复苏和增长，将使很多国家受益。

法国中国问题专家索尼娅·布雷斯莱高度关注习近平主席宣布的将继续支持中小企业创新发展、深化新三板改革、设立北京证券交易所、打造服务创新型中小企业主阵地等重要举措。在她看来，这些举措将进一步推动中国国内发展，有助于促进世界经济复苏。

在老挝青年企业家协会副主席奥拉蒂看来，习近平主席在致辞中宣布，中国将加大对共建“一带一路”国家服务业发展的支持，这对老挝而言是重要机遇。中国在服务业方面有很多先进和先行的经验，老挝企业期待与中国公司分享经验、探讨合作，推动疫情后经济恢复与发展。

津巴布韦总统姆南加古瓦、越南政府总理范明政、白俄罗斯总统卢卡申科、乌拉圭总统拉卡列和爱尔兰总理马丁在服贸会全球服务贸易峰会上分别发表视频致辞。

姆南加古瓦说，在疫情背景下，中国今年继续举办服贸会，表明中国坚定致力于同各国一道，加强全球服务贸易，进一步促进全球经济复苏。相信在“一带一路”框架下，津巴布韦的潜力能够被充分挖掘。

范明政说，大力推动数字化国际合作和有效应用将为世界经济增长和复苏注入新动力，促进可持续、包容和全面发展。越南高度赞赏包括中国在内许多国家在数字技术方面的投入以及取得的显著成就。

卢卡申科说，中国在远程教育服务、在线诊疗、数字化旅游等方面的先进经验令人印象深刻。电子商务已成为经济复苏的有效手段。白俄罗斯看好中国网络平台的广阔前景，将继续致力于促进服务领域多元化，推动互利共赢的国际合作。

拉卡列说，服务贸易已成为国际贸易中最具活力的部分。服贸会对拉美特别是乌拉圭具有强大吸引力。在这个日益数字化的世界，乌中两国都致力于推动服务业发展，乌中合作大有可为。

马丁说，在爱尔兰和中国服务贸易往来中，金融和教育领域尤为突出。服贸会为爱尔兰独特的产品和服务提供了绝佳展示机会。作为欧盟成员，爱尔兰全力支持加强欧中经贸关系。

韩国京畿大学教授刘子阳说，在全球疫情形势依然严峻复杂的背景下，如期举办2021年服贸会具有特殊重要意义，彰显了中国推动高水平开放的决心信心，体现了中国支持全球抗疫合作、推动世界经济贸易复苏的担当。2021年服贸会规模更大，覆盖领域更宽，国际化和专业化程度更高，将为全球经济加快复苏注入新动力。

在德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克看来，中国此时举办全球性服务贸易交易会，表明了中国有效控制疫情的能力和信心，也展示了疫情中保持开放的决心。德中两国可以把握好开放合作和互利共赢的方向，共同在两国互补的领域寻找更多机会，共同推动世界经济增长。

巴基斯坦巴中商业和投资促进委员会主席阿马努拉·汗说，服务贸易是国际贸易的重要组成部分和国际经贸合作的重要领域。中国近年来的发展成果证明了服务贸易的重要性，中国的专业技术一直在多个贸易领域为众多国家提供支持。

新加坡国立大学商学院治理与永续发展研究所所长卢耀群认为，中国宣布的一系列举措将推动中国实现共同富裕，同时也将进一步加深中国与全球经济联系，促进国际贸易不断发展。

意大利《世界中国》杂志社社长胡兰波说，中国表示将加大对共建“一带一路”国家服务业发展的支持，同世界共享中国技术发展成果，相信疫情后意大利与中国合作步伐会越迈越大。

喀麦隆商业顾问蒂塔·埃里克认为，服贸会的举办为其他国家展示其服务贸易领域发展潜力提供了机遇。

喀麦隆雅温得第一大学国际政治教授埃尔维斯·恩戈勒·恩戈勒表示，中国坚持开放合作、互利共赢，共享服务贸易发展机遇，为世界经济复苏和增长提供了新机遇。在各国都在致力于恢复经济的形势下，服贸会的召开恰逢其时，为世界带来希望和信心。

(责编：陈键、初梓瑞)