黄慧

原标题：2021年服贸会浙江主宾省活动日：服务贸易签约逾3亿美元

活动现场。 浙江省商务厅 供图

中新网北京9月3日电(记者 黄慧)3日，以“浙江服务 服务全球”为主题，2021年中国国际服务贸易交易会(下称“服贸会”)浙江主宾省活动日在北京举行。

据悉，该活动日旨在推动浙江服务贸易在更广阔的领域与各国开展经济文化交流合作，打造“浙江服务 服务全球”品牌。现场还举行了浙江省参与2021年服贸会企业项目集中签约仪式，签约项目16项，合同意向金额约3.37亿美元。

服务贸易创新发展 走在全国前列

推动服务业开放和服务贸易发展是实现经济转型升级和高质量发展的重要举措。

现场，商务部副部长王炳南表示，浙江是全国最具活力、创新能力最强、吸纳人口最多的省份之一，是全国争创社会主义现代化先进省、推进高质量发展建设共同富裕示范区首批省份，服务业和服务贸易发展特点鲜明、亮点纷呈。

王炳南说，商务部将大力支持浙江举办全球数字贸易博览会，发展服务贸易和数字贸易，打造全国重要的服务贸易增长极和数字贸易新高地，为浙江建设自贸区和共同富裕示范区、实现经济社会高质量发展加油助力。

浙江省副省长朱从玖介绍，近年来，浙江坚定不移扩大服务业开放，推动服务贸易管理体制、开放路径、发展模式等先行先试，服务贸易发展动力不断增强、发展环境不断优化。

朱从玖表示，浙江将与境内外朋友携手深化重点领域合作，全力推进服务贸易创新发展，加快打造国际合作和竞争新优势，努力建设以数字贸易为标志的新型贸易中心。

活动现场。 浙江省商务厅 供图

数字贸易增长迅猛 将建全球数字贸易中心

近年来，以数据为生产要素、以数字服务为特征的数字贸易蓬勃兴起，正成为全球贸易的新形态、未来贸易发展的新引擎。

浙江省商务厅厅长盛秋平介绍，浙江数字贸易增长迅速，2020年数字贸易总额达4334亿元人民币，年均增长超过20%。

据悉，浙江持续加快数字服务贸易创新发展，例如推动数字金融服务发展，7月26日浙江启动本外币合一银行结算账户体系试点以来，累计开立账户1480户，交易额达1.1亿美元；大力发展数字展会，今年已举办以“一国一品”为特色的网上交易会152场。2021年1-7月，浙江全省数字服务进出口总额1103.4亿元人民币，同比增长9.6%，占服务贸易比重达37.7%。

盛秋平说，下一步，浙江将围绕打造全球数字贸易中心总目标，坚持改革引领、数据赋能、创新驱动，大力发展跨境电商和数字服务贸易，持续优化数字贸易生态，推进数字自贸区打造数字贸易全产业链和数据全产业链，举办全球数字贸易博览会，打造“参与全球贸易规则制定、展示数字经济发展成果”的具有国际影响力的数字贸易平台。

“力争到2025年，浙江全省数字贸易总额突破10000亿元人民币，初步建成全球数字贸易中心。到2035年，浙江全省数字贸易额突破40000亿元人民币，建成全球数字贸易中心。”盛秋平表示。

活动现场，浙江省商务厅还与中关村智科服务外包产业联盟签署“共同建立全球数字贸易博览会合作机制的框架协议”，与泰国数字经济促进局签署“关于促进泰浙数字经济产业及服务贸易战略合作协议谅解备忘录”。

(责编：陈键、初梓瑞)