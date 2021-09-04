原标题：服贸会聚焦金融科技：中国数字金融将进入2.0阶段

中新社北京9月3日电 (记者 王恩博)数字化是眼下金融服务业发展的主要方向，正在此间举行的2021年服贸会上，数字金融下一步走向何方受到与会者关注。多位业内人士3日指出，中国数字金融发展将进入2.0阶段，未来将持续为实体经济注入活力。

本届服贸会金融服务专题展当天开幕，并举办2021年中国国际金融科技论坛。与会的北京大学数字金融研究中心主任黄益平指出，中国数字金融自2013年开始进入高速发展阶段，随着过去几个月业界生态和监管政策发生一些变化，数字金融发展可能将进入2.0阶段。

黄益平表示，在新阶段中，有四大趋势值得关注：一是行业从过去的“野蛮生长”转变为金融监管全覆盖；二是数字金融过去以科技公司为主，未来金融持牌机构将成为主力；三是金融科技过去主要解决了融资难问题，下一个突破重点将放在解决投资难问题；四是以往数字金融主要依托于消费互联网，未来新的爆发点或将出现在产业互联网。

南方科技大学商学院院长周皓则关注数字货币，尤其央行数字货币在新阶段中扮演的角色。他提到，传统货币往往需要通过金融机构间接传递到私人和小微企业，而新型央行数字货币有可能直接通过APP推送到需要贷款的企业或个人。这种数字技术将给央行和政府调节经济，特别在经济衰退时期增加货币投放并促其转化为实际投资，起到重大作用。

周皓同时提到，在推广央行数字货币过程中，以往暴利、垄断、市场割据的情况将不复存在。央行作为技术提供者不会只让个别巨头获利，中等规模、小规模支付企业都有机会在央行数字货币平台上参与或提供服务。而在这样的2.0发展阶段，大部分金融科技企业需要放弃快速获得暴利的愿望，接受低利、普惠的现实。

事实上，如今中国数字金融的一大标志性特征就是普惠，不少中小微企业、个体工商户借助相关技术和产品解决了融资难题。

“金融一个很重要的功能就是做好普惠。”中金公司首席经济学家彭文生举例说，研究显示，信用评级和小微企业发展、营收增长呈现明显线性关系。当信用评级超过一定水平后，信用可得性增加，小微企业销售也明显提升。“从这个意义上讲，中国的数字金融对于提高个人或小微企业信贷可得性发挥了积极作用。”

英国驻华使馆参赞高瑞亦指出，金融科技对金融机构和中小企业来说至关重要，特别在后疫情时代各方正推动各行各业数字变革，以期获得高质量经济发展。他注意到，数字经济是中国“十四五”规划的重点之一，在此期间中国将推动多个行业数字化，并强调了促进金融数字化安全可控的必要性。

高瑞看好中国金融服务业未来将不断变革，并服务更多中小企业。“我相信在这种环境下，金融科技创新将为中国实体经济注入活力。”(完)

(责编：陈键、初梓瑞)