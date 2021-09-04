原标题：德国汉堡首次亮相中国国际服务贸易交易会

中新网柏林9月4日电 (记者 彭大伟)记者从德国汉堡市获悉，德国汉堡经济促进局作为德国国家展团一员首次参加了2日在北京国家会议中心隆重开幕的中国国际服务贸易交易会(服贸会)。

今年，德国国家展团由德国联邦外贸与投资署(GTAI)携手汉堡、巴伐利亚州、柏林、不来梅、北威州、莱法州和图林根州的经济促进机构组成。除了以展商的形式参展此次盛会，德国展团还将于4日举办专场论坛，主题为：“德国的未来：数字化—德国数字化多样性发展及投资与商业机遇”。

“汉堡是德国数字化程度最高的城市，也是最智慧的城市。”2021年服贸会主题为“数字开启未来，服务促进发展”。汉堡驻中国联络处北京办公室主任马丽娜向中新网记者表示，汉堡在由弗劳恩霍夫研究院今年发布的“2021年德国数字化指数”城市榜单中位居榜首。同时，登上2020年德国数字协会Bitkom发布的德国数字城市排行榜第一位。今年10月11日至15日智能交通世界大会(ITS World Congress)即将在德国汉堡市线下举办，智能交通战略是汉堡智慧城市发展的重要组成部分，目前已经有超过70个项目在汉堡进行中，例如汉堡市内无人驾驶测试路段，汉堡港区能的无人机交通测试项目以及汉堡港口新城无人驾驶电动小巴的载人上路测试。同时，汉堡港是德国乃至全世界最智能的港口，她是德国最早一批的5G测试区。目前，汉堡市的5G网络覆盖密度居德国城市首位。

据介绍，汉堡是一座历史悠久的商业城市，是“汉萨联盟”的发源地。早在80年代，汉堡已经与中国有经济贸易往来，而汉堡港与中国的渊源更可以追溯到18世纪。今年恰逢汉堡市与上海市缔结友好城市35周年。两市在全球共同抗疫的背景下，通过数字化的云上链接共同庆祝友城之谊。目前已经有超过550多家中资背景的企业在汉堡落户。其中，除了传统的航运物流、国际贸易和港口工业企业外，还有如智充科技、欣旺达电池、大数据基础设施供应商爱数、互联网家具企业Wavefront等在创新科技领域的中国企业在汉堡站稳了脚跟。清洁能源领域的企业明阳风电，远景能源等也将欧洲子公司设立在了汉堡。汉堡在能源转型方面特别是绿色氢能领域的战略十分明确，雄心勃勃，旨在将汉堡打造成为北德的“氢都”。

受疫情影响，由汉堡商会发起并主办每两年一届的：“汉堡峰会：当中国与欧洲相遇”将在今年秋季线上举行。汉堡希望届时与中国政治、经济与科学界的专家在以上领域深入交流和探讨。(完)

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