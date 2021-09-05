央视网消息（焦点访谈）：9月2日，2021年中国国际服务贸易交易会在北京开幕。这是新冠疫情暴发以来，中国连续第二年举办这一服务贸易领域的重要展会。本届服贸会的规模进一步拓展，也会提供更多的服务贸易国际合作机会。服务贸易究竟有多重要？中国将如何不断推动世界服务贸易的发展？疫情影响下的全球经济、贸易和投资问题要靠什么来推动？在2021年服贸会全球服务贸易峰会上，中国国家主席习近平发表视频致辞。致辞虽然简短，但却蕴涵了巨大的信息量。

今年中国国际服务贸易交易会以“数字开启未来、服务促进发展”为主题，从9月2日到9月7日，共有来自153个国家和地区的10000余家企业注册线上线下参展参会。时隔一年，服贸会再次搭建起平台和桥梁，让各国人民充分展示服务贸易领域新发展新突破，共同享受人类社会发展进步的新技术和新成果，也给当下世界贸易发展提供了难得的对话时刻。在开幕式致辞中，习近平主席对此次服贸会寄予厚望，在各方积极参与下，它将成为一届特色鲜明、富有成效的盛会。

服务贸易是国际贸易的重要组成部分和国际经贸合作的重要领域，在构建新发展格局中具有重要作用。就在服贸会开幕前一天，北京环球影城主题公园开始试运行，并宣布9月20日将正式开业。当前，国外文化旅游产业还未从疫情影响中完全恢复，选择此时开门迎客，既体现了环球影城对国内疫情防控的信心，也不难看出他们对中国巨大文化旅游服务市场的期待。

环球影城主题公园能够顺利开园，背后是北京作为中国服务业扩大开放试点城市的不断探索。

服务贸易，一头连着国内市场，一头连着国际市场，是推动国内国际双循环相互促进的重要枢纽，在构建新发展格局中有着重要的作用。

我国服务贸易规模连续七年保持世界第二位，已经成为服务贸易大国。中国的电商、信息与通信服务也在越来越多地满足国内外市场的需求。今年东京奥运会期间，中央广播电视总台转播团队为体操、乒乓球、羽毛球、攀岩和田径铅球等项目制作电视公共信号，由于中国4K/8K转播车的加入，此次奥运会第一次采用了4K超高清技术进行转播。

在9月2日的致辞中，习近平主席指出，我们愿同各方一道，坚持开放合作、互利共赢、共享服务贸易发展新机遇，共促世界经济复苏和增长。

在致辞中，习近平主席提出了四方面举措——提高开放水平、扩大合作空间、加强服务领域规则建设、继续支持中小企业创新发展。进一步展现了中国追求更高质量发展、更高水平开放的决心和与世界共享发展机遇的意愿。

如何提高开放水平，习近平主席强调，要在全国推进实施跨境服务贸易负面清单，探索建设国家服务贸易创新发展示范区。今年8月26日，中国首张跨境服务贸易负面清单在海南自贸港施行，这是今年海南成为服务业扩大开放综合试点地区后迈出的第一步。

在本届服贸会的首钢园展区，今年首次设立了工程咨询与建筑服务专题展，这个展台循环播放的动画里的大楼，是中建一局在俄罗斯首都莫斯科修建后即将交付的莫斯科中国贸易中心，交付后将由中国企业来运营，并希望吸引中俄贸易企业入驻。

如何扩大合作空间，习近平主席强调，要加大对共建“一带一路”国家服务业发展的支持，同世界共享中国技术发展的成果。

开放水平高了，合作空间大了，合作的规则也需要更加明确。在致辞中，习近平主席指出，我们将加强服务领域规则建设，支持北京等地开展国际高水平自由贸易协定规则对接先行先试，打造数字贸易示范区。

“数字”，是今年服贸会的关键词。数字贸易是全球贸易的新形态，也是未来贸易的新引擎。

今年3月31日，北京国际大数据交易所正式成立，这是国内首家基于“数据可用不可见，用途可控可计量”新型交易范式的数据交易所，定位于打造国内领先的数据交易基础设施和国际重要的数据跨境流通枢纽。

以数字经济为特点的现代服务业内，许多优质企业规模往往并不大，融资难成为制约企业发展的紧箍。在致辞中，习近平主席指出，将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。

北京证券交易所未来的服务定位、市场运行、投资者结构、主要基础制度安排等都有着显著的中小企业特色，与沪深交易所差异明显。在发行上市条件、交易制度、信息披露、退市等方面也颇具特点，企业可以根据自身发展情况自主选择。

疫情的当下，世界经济国际贸易和投资依然面临很多难题，致辞的最后，习近平主席提供了破解方法并提出了倡议。

作为中国对外开放三大展会平台之一，服贸会已成为全球服务贸易领域规模领先的盛会，和广交会、进博会一起共同连接起中国和世界，为疫情冲击下的世界经济增长注入中国能量。服贸会的举办也再次证明，中国扩大高水平开放的信心越来越足，中国维护国际贸易的决心坚定不移。坚持用和平、发展、合作、共赢这把“金钥匙”，中国将与世界各国必将解锁更多难题，共创世界更加美好的未来。

(责编：杨光宇、胡永秋)