9月2日，习近平主席在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上发表视频致辞。

如何破解当前世界经济、国际贸易和投资面临的问题，共创更加美好的未来？世界期待中国智慧。

9月2日，在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上发表的视频致辞中，习近平主席给出了解题的“金钥匙”——和平、发展、合作、共赢。

“数字”，是今年服贸会的关键词。

数字贸易是全球贸易的新形态，也是未来贸易的新引擎。当今世界正进入数字经济快速发展的时期，5G、人工智能、智慧城市等新技术、新业态、新平台蓬勃兴起，深刻影响各国各地区的发展和人们的生活。

近年来，中国积极推进数字产业化、产业数字化，推动数字技术同经济社会发展深度融合。

数字经济成为服务贸易、科技创新、产业结构调整等世界经济开放合作的发力点和着力点。

同世界各国一道，坚持开放合作、互利共赢，是中国一贯坚持的立场。如何让各方共享服务贸易发展机遇，共促世界经济复苏和增长？习近平主席在致辞中提出实打实的中国方案和中国行动。

——在全国推进实施跨境服务贸易负面清单，探索建设国家服务贸易创新发展示范区。

——加大对共建“一带一路”国家服务业发展的支持，同世界共享中国技术发展成果。

——支持北京等地开展国际高水平自由贸易协定规则对接先行先试，打造数字贸易示范区。

——深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。

在全国推进实施跨境服务贸易负面清单，进一步扩大服务业开放；

服务贸易正在成为“一带一路”国家和世界分享中国发展红利的重要平台；

北京等地将打造数字贸易示范区，激发数字贸易发展的更多潜力；

创新型中小企业将更好成为国民经济和社会发展的生力军以及扩大就业、改善民生、促进服务贸易高质量发展的重要力量。

以金融服务创新带动服务贸易发展，提升跨境服务贸易制度型开放水平，推动完善国际服务贸易规则治理体系......一项项举措和行动，勾勒出中国服务贸易高水平对外开放的蓝图。

“让我们齐心协力、携手前行，以坚定的步伐走出人类历史上这段艰难时期，共同迎接世界更加美好的未来！”一年前，同样是初秋的北京，习近平主席在2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上的致辞，鼓舞士气，激励斗志。

一年后，在2021年服贸会的致辞中，习近平主席重申全球要携手抗疫、共克时艰，开创互利共赢的合作局面，共创更加美好的未来！

推进全面深化改革、更高水平开放，中国正在为疫情冲击下的世界经济增长注入更大的动力与信心。

(责编：杨光宇、胡永秋)