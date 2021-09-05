2021年中国国际服务贸易交易会正在首钢工业园区开展，中国农业银行（以下简称农业银行）数字人民币展区以“服务三农”为主题，以“助农、惠农、兴农”为核心理念，集中展示了数字人民币试点过程中取得的创新成果。

农业银行围绕城市和农村的主要生产生活场景，建设广泛的、贴近百姓生活的数字人民币应用基础；在产品创新方面，挖掘数字人民币硬件钱包、智能合约的使用价值；在服务三农领域，利用智能合约提升涉农资金管理效率，夯实农村支付环境建设质量，为乡村振兴提供高品质金融基础设施。

在“助农”场景，农业银行将普惠金融服务点还原到展会现场，正是这台支持数字人民币功能的智能设备，在偏远地区为农户提供数字人民币兑换、缴费、小额支付等金融服务。在“惠农”场景，数字人民币已经深度融入农产品电商平台的产供销环节，在现场，参观者可以看到果农在进行“正气桃”直销，不仅利用数字人民币进行订单支付，还能够享受新零售优惠让利，促进“正气桃”销量突破。在“兴农”场景，数字人民币与乡村现代化发展相融合，一块小沙盘描画出数字人民币在普惠金融服务点、交通出行、农业运输工具加油充电等现代化农村场景。参观结束，农业银行还为现场观众提供一个“小彩蛋”：下载数字人民币App并成功开通农业银行数字人民币钱包，即可获得一个“正气桃”。

据悉，农业银行作为我国数字人民币指定运营机构，目前已全面建成数字人民币核心系统，产品和服务涵盖线上线下主要渠道，面向G端和B端以及新零售客户提供交通出行、智慧零售、民生缴费、校园生活、三农供应链、涉农补贴等多项行业解决方案，推动数字人民币与各领域深度融合，向千万级的农业银行数字人民币客户提供优质服务。在全国试点工作中，农业银行坚持实施“DC+”战略，将数字人民币与当地经济生活深度融合，利用数字人民币的优势特点解决相关领域存在的难点、痛点，广泛联合产业伙伴共同构建应用场景。

农业银行相关负责人介绍，下一步，该行将根据人民银行整体工作安排，稳妥推进数字人民币研发试点工作。在立足本行特色的基础上，持续深化与政府机关、企事业单位、银行同业、第三方支付机构等各相关方的合作关系，着力解决一批传统体系下的服务痛点，打造一批数字人民币新体系下的应用亮点。

(责编：曹淼、李源)