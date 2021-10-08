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四川省中江县——

治理水土流失 助力乡村振兴

2021年10月08日04:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报成都10月7日电 （记者王明峰）近年来，四川省中江县践行“绿水青山就是金山银山”理念，整合财政、水利、住建、自然资源、生态环境、农业农村等部门力量，合力推进全县水土流失治理工作。

　　“通过整理土地和修建道路，现在种庄稼比以前轻松多了。土地整理以后，环境也比以前好多了。空闲时候，大伙就凑到一起聊天、散步。我们还领了很多李子树苗，水利局帮忙买苗、栽植，我们就只负责后期管理。等以后李子树结了果，又是一笔收入，日子越来越好了。”中江县金光村村民代志平介绍。

　　“田间路能通车、蓄水池能取水，大雨天也不用担心了。”当地群众纷纷点赞。

　　“在实施水土流失综合治理项目时，我们着力将产业规划同步考虑进去，以项目推动经济发展，促进乡村振兴，力争发挥项目的最佳效益。”中江县水利局局长许世顺说。

　　据了解，近年来中江县通过水土流失治理项目建设，发展农产品种植专业合作社、经果林、水产品养殖专业合作社、农旅结合产业园等，年产值达900余万元。


　　《 人民日报 》（ 2021年10月08日 06 版）
(责编：岳弘彬、郝江震)

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