本报记者 刘志强 贾丰丰

“现在，4米多宽的水泥路通到家门口，进城办事、放牧转场省事省心。”青海省久治县智青松多镇沙科村村民加柏准备开车去县城销售新采的贝母。加柏告诉记者，自打村里通了公路，前来采购的商贩越来越多，牛肉牛奶不愁卖，家家户户腰包鼓了起来。

2016年以来，久治县有序推进农村公路建设，新增1388公里通达自然村的公路。“目前，全县已基本形成‘外通内联、通村畅乡、客车到村、安全便捷’的农村公路网络，助力去年4月全县脱贫摘帽，也为乡村振兴打好了底子。”久治县副县长代勇说。

党的十八大以来，我国大力推动“四好农村路”高质量发展，新建改建农村公路235.7万公里，推动农村公路总里程在2020年底增至438万公里，占全国公路总里程的84.3%。

这是真金白银的投入——

2012年至2020年，我国大幅提高贫困地区交通建设中央投资补助标准，安排支持贫困地区公路建设的车购税资金超过1.47万亿元，约占同期全国公路建设车购税资金的61%，带动全社会投资超过6万亿元。国家高速公路、普通国道补助标准分别由“十二五”时期平均占项目总投资的15%、30%，提高到“十三五”时期的30%、50%左右。乡镇、建制村通硬化路平均补助标准提高到工程造价的70%以上。

这是令人鼓舞的成就——

2016年至2020年，国家支持贫困地区改造建设了国家高速公路1.7万公里、普通国道5.3万公里，新改建内河航道3100余公里。93.1%的贫困县实现了二级及以上公路覆盖，许多贫困县通了高速公路，不少地方还通了铁路、建了机场，干支衔接的高等级内河航道网络不断完善。截至2020年9月，具备条件的乡镇和建制村100%通硬化路、通客车的“两通”目标完成，亿万农村群众实现了“出门水泥路，抬脚上客车”的梦想。

这是充满温情的画面——

在宝成铁路6063/6064次普速列车上，常常见到挑菜、背山货的老乡。全国81对公益性慢火车以最低仅1元的票价，让万千老乡圆梦小康。

在金沙江大峡谷，四川凉山彝族自治州布拖县阿布洛哈村于2019年底通上硬化路。自此，60多户村民坐车10分钟就能出村、2小时就能到县城。

“我们将扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。”交通运输部有关负责人表示，下一步，将持续提升农村公路发展水平，推动农村公路建设项目更多向进村入户倾斜；统筹城市和农村交通高质量发展，提升农村客运服务水平；继续推广农村物流服务品牌，推进农村客货邮融合发展。

《 人民日报 》（ 2021年10月08日 07 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)