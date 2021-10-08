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民营企业500强分析报告显示

研发投入加大 数字转型加速

本报记者  杨  昊
2021年10月08日04:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　由全国工商联主办的2021中国民营企业500强峰会日前在湖南长沙举办。峰会发布了关于中国民营企业500强的调研分析报告（以下简称“分析报告”）。

　　分析报告显示，2020年，民营企业500强门槛为235.01亿元，比上年增加32.97亿元。资产总额超过千亿元规模的企业有98家，比上年增加18家。民营企业500强在做好疫情防控、加快复工复产的同时，持续加强创新，突破关键核心技术，提升质量、打造品牌，强化公司治理，主动防范和化解各类风险挑战，不断增强企业核心竞争力，主要指标又有新的提高。

　　分析报告显示，民营企业500强产业结构持续调整，产业结构分布仍以第二产业为主，第三产业比重进一步提高。第二产业入围企业319家，其中制造业企业277家，继续保持主导地位。第三产业入围企业177家，比上年增加13家，资产总额和营业收入总额分别占500强的66.35%和38.89%。

　　“技术创新能力和品牌建设持续增强”是分析报告的亮点之一。2020年，面对新冠肺炎疫情影响和复杂多变的国际环境，民营企业500强聚焦主业，立足国内大市场，持续加强技术创新、管理创新，加强产学研合作，强化科技成果转化，突破关键核心技术，推动企业转型升级，不断增强核心竞争力。

　　分析报告显示，民营企业500强继续加大研发投入，研发费用投入强度较上年有所提升。民营企业500强中，有394家企业的关键技术主要来源于自主开发与研制，409家企业通过自筹资金完成科技成果转化。90%左右的民营企业500强加快实施数字化转型，推动提升企业经营管理水平。民营企业500强有效专利数量较上年增长3.64%，国内有效商标注册量较上年增长36.06%。


　　《 人民日报 》（ 2021年10月08日 07 版）
(责编：岳弘彬、郝江震)

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