本报记者 郁静娴

图为安徽省濉溪县双堆集镇陈桥村，农技专家（左）指导农户开展田间管理。

万善朝摄（人民视觉）

农业技术全程服务，确保农民“虫口”夺粮

“又是一个丰收年！”200亩水稻开镰在即，黑龙江省鸡东县明德乡北河村农民徐海宝舒了口气，“多亏农技人员把脉开方，防住了病害，保住了丰收。”

“虫口”夺粮，离不开科学防控。徐海宝回忆，今年7月下旬，村里的植保员巡查发现，稻田里有部分稻尖上出现了空粒，“看着像是褐变穗，但也不太拿得准，万一是稻瘟病可就麻烦了！”

第二天一大早，县农技推广中心的农技人员就上门了，仔细把脉问诊，查看病情。在农技人员的指导下，徐海宝抓紧按方喷药，“农技员不仅带来了药方，还提醒咱注意哪些环节，很快就控制住了病害。”

“粮食三分种、七分管”，向阳镇忠信村种粮户刘井权对此体会颇深。前段时间，刘井权种的玉米叶子上长出了一块块暗黄干斑，怎么办？老刘赶紧向植保员郜德君求助。几番指导，刘井权弄清了病因，及时处置，渡过了难关。

如何科学防控作物病虫害，是广大农民关心的事。聚焦这件“关键小事”，今年以来，全国农业技术推广服务中心组织实施“三大农技行动”，为保障粮食和重要农产品有效供给提供技术支撑。中心主任魏启文介绍，在农技服务上，抓住农时，抓好农事，强化技术普及指导，促进单产水平提升和投入品减量增效；同时，通过科学防灾、技术减灾，力争主要气象灾害损失率控制在5%左右、重大病虫危害损失率控制在5%以内，确保实现“虫口”夺粮。

让农业技术全程贴身服务农民。鸡东县延伸基层农技服务网络，选聘了60名农民兼职植保员，通过“掌上植保”APP开展农情调查并实时上报。针对监测信息，及时组织专家分析研判，开展统防统治。“我种玉米20多年了，看一看叶子，捏一捏穗粒，就有数了。”连续3年担任病虫情报“轻骑兵”的郜德君说，地里日常的病虫害，他直接就能帮农户解决。

鸡东县农技推广中心植保站站长王立军介绍，今年8月以来，23名农技人员组成了抗旱小分队，分成6个小组，在全县11个乡镇开展抗旱、病虫害防治等技术指导和全程跟踪服务，确保粮食稳定增产。当前，全县各种农作物长势良好，早熟品种陆续开始收获。

农技服务到位，秋粮丰收有基础。据农业农村部农情调度显示，今年全国秋粮种植面积超过12.9亿亩，目前大部地区秋粮作物生育进程正常，土壤墒情适宜，病虫防控到位，作物长势良好，丰收基础好。

实用技术显身手，好产品卖出好价钱

沿着新修的硬化路行至山腰，一大片樱桃树呈现眼前。在四川省汶川县快乐山寨甜樱桃种植专业合作社的果园，农民们忙着给果树施肥、除草。“我们的樱桃又甜又脆，5月底就销售一空了！”合作社理事长赵伦国快人快语，合作社栽种了8000余株果树，靠着好品质，每斤樱桃能卖出普通品种的3倍价格。

为啥这里的甜樱桃俏销？“种果树全是学问，这几年专家手把手教，我们靠的就是新技术！”赵伦国道出秘诀。

汶川县是“樱桃之乡”，荣获中国优质甜樱桃生产基地称号。“尽管产业有基础，但不少农民种植技术仍有局限。”县科学技术和农业畜牧局农业技术推广研究员周桂虹说，甜樱桃树大多长在半山腰，许多果农舍不得修剪，树体过于高大，底层枝条缺乏光照，容易造成产量和品质下降。

让甜樱桃产业提质增效，技术推广是关键。2017年开始，汶川县成立了项目攻坚组，技术人员带着150多名农民，“一对一、手把手”传授缩冠修剪技术，两年过后，果农尝到了甜头，成了科技推广的主力军。

农业农村部科技教育司技术推广处处长崔江浩介绍，近年来，全国共组织4420个农业科研单位的1.5万多名专家开展科技帮扶，为脱贫县组建了4100多个产业扶贫技术专家组，引进示范新品种新技术新模式2.3万余个。各地还从乡村能人中选聘产业发展指导员26万人，指导服务覆盖所有脱贫村。

许多农民成了技术“明白人”。“甜樱桃是异花授粉，遇到极端天气，产量五六十斤的树有可能只收五六斤。”赵伦国说起技术头头是道，为了促进增产，传统果园里需要保留相当比例的授粉树，“这些树结果量不高，但对果园很关键。”

新技术促增收。在政策支持下，汶川县许多农民合作社引进新树种，对部分老品种实施嫁接。如今，赵伦国的200亩果园，通过冠幅矮化和树种更新，甜樱桃总产量增长了三四万斤。明年，赵伦国打算给樱桃套袋，提升品质、延长保鲜期，他满怀信心，“这甜樱桃是越种越甜。”

“有了技术保障，樱桃产业成为农民增收的支柱产业。”汶川县科学技术和农业畜牧局机关党委书记王鹏介绍，目前全县樱桃挂果面积达2.7万亩，年产量8540吨，年销售收入达到5.12亿元。

创新服务供给，乡村涌现更多“田秀才”“土专家”

“再过几天，越冬辣椒就要定植了。”山东省兰陵县兰陵镇小仲村农民刘超，建了5个暖棚，这些天趁着休棚，他把棚子里外打扫干净，整地、消毒，做好准备。刘超种的品种，是“清华一号”龙椒。“种了三四年了，产量高、价格好，靠谱！”他说。

培育“龙椒系列”辣椒品种的，是当地的“土专家”张清华。学农出身的张清华，在外工作多年后选择了回乡发展，他与华南农业大学合作研发的辣椒新品种，适应当地气候，从2017年起在全县推广，累计带动1万多户农民增收。

种辣椒是个技术活。为了让农民掌握实用技术，张清华对辣椒种植过程科学量化，用通俗易懂的方式教给农民。比如，预防根腐病有3招：盛夏高温闷棚，进行1次土壤消毒；定植1周后，按配方灌根，杀灭根系周围的致病菌；全程至少施用3次以上有益菌。

刘超感叹：“张老师的防治方案，好学、实用，操作起来也方便。”去年，他种的辣椒亩产达到1万多斤、纯利润达到4万元。

在兰陵县，像张清华这样的本土农业人才还有很多。县农业技术推广中心主任吴汉花介绍，目前兰陵县选拔本土“田秀才”“土专家”1201名，培育特聘农技员10名，村级技术指导员70名。

为了让农民及时掌握农业技术，兰陵县开展了“专家+基地”活动，组建30个专家小组对接帮扶。“专家以点带面，通过县乡村三级农技推广示范网络，发挥了推广示范带动作用。”吴汉花说。

创新农技服务供给方式，把先进的农业技术带给千家万户。崔江浩介绍，当前，我国已基本形成以农业技术推广机构为主导，农业科教单位、农民合作社、涉农企业等为补充的多元化农技推广体系。同时，加快推进“互联网+”农技推广服务信息化建设，打造全国农业科教云平台，为120多万农业专家、农技推广人员、高素质农民提供在线学习和服务，有力促进了农业增效、农民增收。

《 人民日报 》（ 2021年10月08日 18 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)