朱 隽

工作好不好找，收入稳不稳定，直接关乎农民工的“钱袋子”。拓展就业新空间，提升就业竞争力，让农民工工作有岗位、上岗有技能、发展有途径

日前，国家统计局公布8月份国民经济运行情况。数据显示，今年8月，外来户籍人口的调查失业率为5.0%，低于全国城镇调查失业率。外来户籍人口，主要就是农民工。今年以来，外来户籍人口调查失业率数据表现一直不错，这说明，受益于政策持续发力，作为稳就业的重点群体，农民工就业情况保持总体稳定。就业稳定带来收入提升，今年上半年，农村居民人均可支配收入为9248元，扣除价格因素，实际增长14.1%，其中工资性收入4348元，同比上涨19%。

就业稳定、收入看涨，对于广大农民工来讲是个好消息。从最初的“离土不离乡、就地进工厂”，到如今的“提升技能、融入城市、返乡创业”，农民工无论在什么时期、在什么岗位上，都一直用奋斗改变生活，他们在推动工业化、新型城镇化和农业农村现代化进程中发挥了重要作用。

随着经济社会发展，农民工就业出现了新趋势。比如，以“互联网+”为代表的新业态快速发展，成为吸纳农民工尤其是新生代农民工就业的重要渠道。再如，通过职业技术院校培养和企业技能培训，农民工中的技能人才数量快速增长，从事信息技术服务业的新生代农民工占比大幅提高。还有，乡村振兴战略全面实施，各类要素不断向农村聚集，一大批曾在发达地区和大中城市务工经商的农民工，带着技术、项目、资金返回家乡创业。这些变化表明，强农惠农富农政策持续发力，城市和乡村的就业机会不断增加，让更多农民工端稳就业“饭碗”，幸福感、获得感、安全感不断提升。

工作好不好找，收入稳不稳定，直接关乎农民工的“钱袋子”。我们要看到，新形势下，农民工就业总体上仍然面临稳定性不高、劳动技能与岗位要求不匹配等问题。如何让农民工实现更高质量的就业，是摆在我们面前的一道现实课题。

培育新动能，拓展就业新空间。从智能手机到网络购物，从快递服务到共享经济，新经济的发展壮大增加了就业容量，涌现出了快递员、飞防手、网约车司机等新职业。数据显示，全国1亿多各类市场主体，吸纳了近3亿农民工就业，新动能对新增就业支撑作用明显。今后，要进一步推动新产业新业态成长，加大灵活就业支持政策，让更多朝阳产业成为农民工就业新选择。

创造好环境，提升就业竞争力。实现农民工高质量就业，离不开优质的就业创业环境，也离不开农民工良好的自身素质。不少地方探索“农民点单、政府买单”的培训形式，受到广大农民工的欢迎。今后要统筹好城乡就业政策体系，精准开展“菜单式”培训和定向定岗培训，提升农民工职业技能，让越来越多的农民工端上“金饭碗”。

当前，乡村振兴战略全面实施，新型城镇化稳步推进，传统产业不断转型升级，这些给农民工创业就业带来了发展新机遇。只要精准施策、服务到位，让农民工工作有岗位、上岗有技能、发展有途径，广大农民生活一定会芝麻开花节节高。

《 人民日报 》（ 2021年10月08日 18 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)