李晓晴 唐蔚巍 许万里

一座座水库碧波荡漾，一块块农田平整如镜，一条条渠道纵横交错，一股股清泉进村入户……在江西宁都，群众喝上自来水，乡村引来“发展水”。

宁都县地处红层区、浅变质岩区，过去因农村水利基础设施薄弱，乡村产业发展、群众生活面临用水难题。水利部对口支援宁都县，近年来累计实施80多个水利建设项目，为巩固拓展脱贫攻坚成果提供坚强的水利支撑。

改造望天田，产业发展有底气

“有了水，望天田变得旱涝保收，咱敢投入了！”在固村镇高标准农田里，农机“突突突”地撒欢，种粮大户邓庚发今年改种双季稻，一口气种了50多亩优质稻。

邓庚发说，泥土渠变成了水泥渠，田间有了提灌站，水利设施的短板补上了，清水直接流到地头。过去浇水要肩挑，如今省时省力。

在项目支持下，宁都县精准施策，洪区防洪、涝区治涝、旱区引水，大力推进建设高标准农田、节水蔬菜基地、滴灌果园基地等。目前，宁都县新增供水能力1.13亿立方米，新增恢复和改善灌溉面积36.58万亩，新增粮食产能7.65万吨，累计受益人口62.56万人。

农田水利设施的改善，为水稻、蔬菜、脐橙等乡村产业发展提供了支撑。在青塘镇大棚蔬菜示范基地，喷灌喷头飞转，水雾笼罩着绿油油的菜苗。“全县建设了52口水井和32公里灌渠，推广高效节水喷灌技术，建设高标准排水渠道，解决了基地用水，带动了5000多亩蔬菜种植。”县水利局局长李高峰介绍。

水利兴，产业旺。“巩固拓展脱贫攻坚成果，还需要继续补上水利短板。在水利部支持下，总投资达46亿元的梅江灌区正有序推进，建成后将惠及近70万人。”宁都县委副书记、副县长陈何铠介绍。

改善水环境，村民生活更舒心

“以前天不亮要到村头排队挑水。现在好了，拧开水龙头，自来水哗啦啦地流，吃水方便多了。”固厚乡东排村村民陈木秀在家里一边洗菜一边说。

变化不仅仅发生在东排村。在宁都县，过去不少村子的饮水水源是水塘，蓄水量少，水质无法保障。为了解决群众饮水安全问题，水利部门不断加大投入，农村自来水普及率达到91%，40万农村群众饮水安全有了保障。

农村水环境焕然一新。梅江穿行而过，一江两岸、杨柳依依，亲水栈道蜿蜒而行。“两岸治理好后，随便哪个角度拍过去都好看。”当地的摄影爱好者赖青云感慨。以前的梅江河道漂着不少垃圾，为了整治水环境，宁都县实施梅江一江两岸环境治理工程，推进治水、治岸，让梅江水清岸绿。

为了补上农村水旱灾害防御短板，县里实施五河治理县城防洪工程、中小河流治理等，确保村民能够安全度汛；扎实推进国家水土保持重点工程建设，2016年以来综合治理水土流失面积205.66平方公里。以河湖长制工作为抓手，全面开展了清河行动，全县水源水质达到Ⅲ类水标准。一系列水利工程的建设，为村民营造了安心、舒心的生活环境。

《 人民日报 》（ 2021年10月08日 18 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)