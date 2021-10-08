张佳星

原标题：中国科学家造出生命“光开关”

光遗传学连续几年被认为是诺贝尔奖大热门，今年的生理学或医学奖揭晓之前一直位列预测榜第一名。

用一束光控制生命活动，不仅炫酷而且魔幻，毕竟上帝创世第一天便说：要有光。

如果光照后肿瘤就能消失，如果光“指哪儿”药物就“打哪儿”，如果有了光神经活动就被激发……这样的魔幻随着合成生物学的精进，正在成为现实。

在体内提前“埋进”一个感光开关：660纳米（红光），打开；730纳米（远红光），关闭。10月4日，国际顶刊《自然·生物技术》刊登了我国科学家在光遗传学领域的研究成果，介绍这种全新的生命“光开关”的创造和验证过程。

“在植物拟南芥中有一种光敏蛋白，不同纳米的波长可以让它与自己的‘伴侣’拥抱或远离。”该论文通讯作者，华东师范大学生命学院、上海市调控生物学重点实验室研究员叶海峰告诉科技日报记者，光能够改变这种蛋白的三维结构，因此可以利用它来设计感光“开关”，这种新型生命“光开关”被命名为REDMAP（“红图”）。

开关无延时，细胞秒反应

和疫苗、药物必须安全有效一样，生命“光开关”首先要无毒，其次要反应快。

在这一新型生命“光开关”诞生之前，有很多光遗传学系统。

“传统的光遗传学是利用光对光敏离子通道的控制，使得阳离子或者阴离子泵入细胞中，激活或者抑制神经元细胞。”叶海峰说，但由于此类光控离子通道蛋白工作原理的局限性，很难用于开发设计光控基因“开关”，来控制基因表达或编辑。

为了设计出“光开关”，人们开始在自然界寻找对光敏感的蛋白，例如海藻的光敏蛋白、人眼视网膜的光敏蛋白、红细菌的光敏蛋白、拟南芥的光敏蛋白等。

犹如电子计算机“从晶体管走进芯片时代”，生命元器件也在向小型化、高运算速度的方向发展。

“只有系统元件足够小，才能被载体包装，从而广泛地应用于基因治疗和基础医学研究中。”叶海峰说，元件的前期设计就应该考虑到后期应用。

为此，团队对拟南芥中的感光基因进行了不影响功能的截短，同时对整个系统的性能进行了优化。

“我们筛选了很多版本，使用10余种基因调控的加强方法组合测试，优化了各种元件，做了上百个分子克隆进行优化。”叶海峰回忆，最终获得的最优组合，对光的敏感性提升高达150多倍。

正是基于严苛的筛选和繁琐的优化，植入“红图”系统的细胞，能够做到“秒回应”。验证实验显示，只需红光照射不到1秒钟，就能“叫醒”基因开启表达。

光照1分钟，小鼠降血糖

通过设计和优化，“红图”系统实现了生命“光开关”需要具备的小巧和灵敏。

那么，在生命体内是不是也能发挥作用呢？

“很多外来的系统进入体内会失效或者被识别后消灭，但‘红图’系统不会。”叶海峰说，通过载体带入的整个“红图”系统至少能在体内工作3个月。

研究团队将该系统包装至腺相关病毒（AAV2/8）载体上并注射至小鼠体内，成功地在小鼠体内实现了长达3个月以上的光控基因表达。

为了验证该系统的临床价值，研究人员以胰岛素治疗为任务，验证“光开关”的作用。体内胰岛素如果过多或过少，对于糖尿病人来说都存在风险，控制胰岛素的体内分泌量是糖尿病治疗的痛点。

团队将含有该系统的工程化定制细胞移植到糖尿病小鼠和大鼠体内，通过光来精准的控制胰岛素药物的表达。实验结果显示，无需定时服用药物或注射胰岛素，每天仅需光照1分钟或5分钟便可实现糖尿病小鼠和大鼠体内胰岛素的表达，从而精准控制实验动物的血糖稳态。实验验证了“红图”系统可对细胞治疗进行精准调控。

此外，论文中还介绍了大量系统验证工作，包括应用于光控基因表达的控制、细胞信号通路控制、基因编辑、基因治疗、细胞治疗等不同新兴医疗手段，实现精准、灵敏、多元的调控。

据了解，相关工作获得了国家重点研发计划“合成生物学”重点专项、国家自然科学基金、上海市科委合成生物学重大项目的资助。

(责编：赵超、陈键)