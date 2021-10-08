王华 蓝旺

原标题：国庆节假期南方电网负荷电量大增

中国南方电网公司6日表示，今年国庆节假期期间，全网负荷、电量同比均大幅增加，南方电网公司多措并举，全力以赴保障电力供应。

受经济快速复苏影响，今年以来，南方五省区电力负荷、电量高速增长。特别是今年国庆节假期期间，南方电网负荷、电量同比均大幅增加，10月1日至5日，全网统调发受电量177.79亿千瓦时，同比增加21.33%；5日，全网统调最高负荷达1.78亿千瓦，同比增长13.26%。其中，广东电网统调最高负荷1.11亿千瓦，同比增长20.47%。

据介绍，自9月30日16时开始，南方电网电力负荷迅速下降，呈现出显著节日用电特性。10月4日起，随着工业及制造业恢复生产，电网用电负荷快速攀升。

南方电网公司发挥资源调配大平台作用，调控运行方式，优化各类电源出力，加强节假日值班保障，全力以赴保民生、保公共服务用电，确保电网安全。

其中贵州电网公司不仅全力协调发电企业做好蓄水存煤工作，还充分发挥贵州风光水火综合能源优势，科学安排电网运行方式，协调风、光、水、火等各类电源发电，全力消纳清洁能源，风、光日发电量最高已突破1亿千瓦时。

值得一提的是，大数据技术运用为假期负荷精准预测提供基础。南方电网广东电网公司电力调度控制中心结合历史负荷、气象及经济运行等大数据，开展国庆期间工业用户开工情况调研，精细分析广东省负荷特性，合理编制电网运行方式。

此外，南方电网公司系统各单位与各地政府部门、企业建立联动机制，合理安排企业错峰用电，最大限度保障错峰不减产，以尽量降低对经济社会的影响。

据悉，国庆前夕，南方电网公司已向需要错峰的客户派发“有序用电通知单”，指导客户及时调整生产计划开展有序用电，避免临时性的拉闸限电；并联合政府相关部门开展节约用电、科学用电广泛宣传，引导用户主动避峰。(完)

(责编：赵超、陈键)