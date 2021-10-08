王琳

原标题：世界首台100万千瓦水电机组通过 “首稳百日”

白鹤滩水电站14号机组 哈电供图

哈电集团哈尔滨电机厂有限责任公司于6日发布消息，由该公司研制的全球首台100万千瓦水电机组——白鹤滩电站14号机组安全稳定运行2400小时，率先通过“首稳百日”的考核，机组各项数据指标均优于白鹤滩精品机组标准。

首稳百日，是指新投产发电的机组连续运行百日，全面通过机组制造性能、安装质量的检验考核。白鹤滩14号机组一次性通过“首稳百日”的运行考核，再次证明该机组的技术水平、制造工艺与安装质量均达到了世界领先水平。

白鹤滩水电站装机总容量1600万千瓦，哈电电机负责右岸全部8台100万千瓦水轮发电机组的研制。在百万千瓦机组的研制中，哈电电机实现了两大创新：一是发电机从原来的80万千瓦跃升到现在的100万千瓦；二是水轮机采用了长短叶片转轮，同时实现了宽负荷高效稳定运行。

2021年5月14日，白鹤滩右岸电站14号机组首次启动成功；6月26日12时48分，顺利通过72小时试运行，正式进入“首稳百日”考核运行期。自投产发电以来，白鹤滩14号机组累计发电量约21.91亿千瓦时，节约标准煤87.6万吨，减排二氧化碳218.4万吨。(完)

(责编：赵超、陈键)