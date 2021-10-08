人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

世界首台100万千瓦水电机组通过 “首稳百日”

王琳
2021年10月08日08:03 | 来源：中国新闻网
小字号
原标题：世界首台100万千瓦水电机组通过 “首稳百日”

世界首台100万千瓦水电机组通过“首稳百日”

　　白鹤滩水电站14号机组　哈电供图

　　哈电集团哈尔滨电机厂有限责任公司于6日发布消息，由该公司研制的全球首台100万千瓦水电机组——白鹤滩电站14号机组安全稳定运行2400小时，率先通过“首稳百日”的考核，机组各项数据指标均优于白鹤滩精品机组标准。

　　首稳百日，是指新投产发电的机组连续运行百日，全面通过机组制造性能、安装质量的检验考核。白鹤滩14号机组一次性通过“首稳百日”的运行考核，再次证明该机组的技术水平、制造工艺与安装质量均达到了世界领先水平。

　　白鹤滩水电站装机总容量1600万千瓦，哈电电机负责右岸全部8台100万千瓦水轮发电机组的研制。在百万千瓦机组的研制中，哈电电机实现了两大创新：一是发电机从原来的80万千瓦跃升到现在的100万千瓦；二是水轮机采用了长短叶片转轮，同时实现了宽负荷高效稳定运行。

　　2021年5月14日，白鹤滩右岸电站14号机组首次启动成功；6月26日12时48分，顺利通过72小时试运行，正式进入“首稳百日”考核运行期。自投产发电以来，白鹤滩14号机组累计发电量约21.91亿千瓦时，节约标准煤87.6万吨，减排二氧化碳218.4万吨。(完)

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
国庆假期全国预计共发送旅客4.03亿人次
　　人民网北京10月7日电 （记者王连香）记者从交通运输部获悉，10月1日至7日，全国预计共发送旅客4.03亿人次，日均5750万人次，比2019年同期日均下降33.9%，比2020年同期日均下降7.5%。 10月1日至7日全国民航预计发送旅客931万人次。…
黄河发生2021年第3号洪水 水利部维持水旱灾害防御Ⅲ级应急响应
　　人民网北京10月7日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，受渭河、黄河北干流来水共同影响，10月5日23时，黄河中游干流潼关站流量涨至5090立方米每秒，发生2021年第3号洪水。黄河中游干流潼关段和下游干流孙口至利津段，中游支流渭河、沁河上游，长江流域岷江上游、嘉陵江、涪江、汉江上游，海河南系共产主义渠、卫河等多条河流发生超过警戒水位及以上洪水。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部