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人工智能“祖冲之奖” 将于2022年首次进行评选

马爱平
2021年10月08日08:06 | 来源：科技日报
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原标题：人工智能“祖冲之奖” 将于2022年首次进行评选

　　近日，新一代人工智能产业技术创新战略联盟联合鹏城实验室和华为共同发起了人工智能前沿创新奖“祖冲之奖”。旨在奖励人工智能领域的关键技术突破和对社会产生重大意义的应用创新，兼具技术先进性和可推广性的杰出成就。

　　“奖项以我们中国古代著名数学家、天文学家祖冲之命名，因为祖冲之不仅在数学基础研究上有伟大贡献，而且在天文和机械等应用领域也有卓越创新，而基础研究和应用创新正好是人工智能得以高速发展的两大支柱。”华为副总裁、计算产品线总裁邓泰华表示。

　　邓泰华指出，“祖冲之奖”面向全球，奖励在AI基础研究和应用创新的杰出成果，首次评选将于2022年进行，后续会发布具体细则。“祖冲之奖”分别设立基础研究与应用创新子奖项，每个奖项每年奖金初定100万元人民币。

　　据介绍，该奖项提名的基础条件是：模型研究项目对比当前现有的模型/实现方式在评测任务和业务表现上有明显的突破和进步；应用创新项目是该领域对于人工智能新技术、新模型的首创应用，且带来明确的应用效果和经济、社会价值。

　　“大奖同时将与全球著名人工智能机构AI Witchlabs等进行合作，共同推荐项目和评定奖项。欢迎全球的专家学者踊跃参与项目推荐与评审，一同推动人工智能技术的发展。”邓泰华表示。

(责编：赵超、陈键)

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