苏晓洲 刘芳洲

原标题：中国自动驾驶客车 在法国开启路况示范运行

9月17日，“中车电动”制造的自动驾驶客车在法国巴黎大众运输公司393号线路部分路段进行路况实测。新华社记者 高静摄

中国中车旗下中车时代电动汽车股份有限公司（简称“中车电动”）制造的自动驾驶客车日前在法国巴黎开启路况示范运行。

客车在巴黎大众运输公司393号线路部分路段进行路况实测，单边路程约6公里，途经10个公交站点、26处交通灯，耗时约40分钟。

中车电动自动驾驶技术部部长彭之川说，在法国进行路况实测的车辆型号为中车电动“新巴客”城市系列C12AI，于2020年完成设计。这款客车车身长约12米，以智能驾驶、智能动力、智能互联为依托，可全方位实施人、车、路动态信息实时交互。

巴黎大众运输公司自动驾驶项目负责人本雅明·若利维耶说，此次路况实测取得了非常积极的成果。

中车在法国的合作方克莱芒·巴亚尔公司总裁邓嘉丽表示，公司从中国进口该款客车并销售给法方，助力中国技术进入并适应法国市场。

据悉，这款自动驾驶客车预计于2022年秋季起在法国实现载客运行。

(责编：赵超、陈键)