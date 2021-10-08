夏宾

原标题：9月末中国外汇储备为32006亿美元 估值因素导致规模变化

中国国家外汇管理局(下称“外汇局”)7日公布数据显示，截至2021年9月末，中国外汇储备规模为32006亿美元，较8月末下降315亿美元，降幅为0.97%。此外，中国黄金储备为6264万盎司；按SDR(特别提款权)计，中国外汇储备为22717.66亿SDR。

外汇局副局长、新闻发言人王春英表示，2021年9月，中国外汇市场运行平稳，外汇交易理性有序。国际金融市场上，受新冠肺炎疫情进展、主要国家货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，主要国家金融资产价格总体下跌。外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额减少，与资产价格变化等因素共同作用，当月外汇储备规模下降。

中国民生银行首席研究员温彬称，9月，中国外汇储备规模是连续第五个月保持在32000亿美元之上，外汇储备规模减少，主要由估值因素导致。中国经济将继续延续稳中向好的复苏态势，宏观政策加强跨周期调控，主要经济指标运行在合理区间，经济基本面持续向好，外汇储备规模具备保持稳定的基础。

王春英强调，当前新冠肺炎疫情仍在持续演变，全球经济复苏面临挑战，国际金融市场不确定性因素增多。但中国经济长期向好的基本面没有改变，发展韧性持续显现，有利于外汇储备规模保持总体稳定。(完)

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