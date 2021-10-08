刘亮

原标题：联合国粮农组织：9月份世界食品类商品价格出现上涨

联合国粮农组织7日发布的报告显示，在供应条件趋紧和对小麦和棕榈油等主粮商品需求强劲的带动下，9月份世界食品类商品价格出现上涨。

粮农组织食品价格指数9月平均为130.0点，环比和同比分别上涨1.2%和32.8%。该指数跟踪全球贸易量最大的食品类商品国际价格的月度变化。

9月份，粮农组织谷物价格指数环比上涨2.0%，其中在出口供应紧张和需求强劲的双重作用下，世界小麦价格攀升近4%，比去年同期高出41%。9月份世界大米价格也有所上升，而玉米价格则温和上涨了0.3%，原因是全球作物前景改善，而美国和乌克兰进入收获季，抵消了飓风引发的美国港口运行中断所带来的影响，但其同比平均涨幅达38%。

粮农组织植物油价格指数当月上涨1.7%，同比则上涨约60%，其中全球进口需求旺盛，加上马来西亚移徙劳工短缺影响生产引发担忧，推动国际棕榈油价格已达到10年高点。世界菜籽油价格也大幅上涨，而大豆油和葵花籽油报价则呈跌势。

粮农组织乳制品价格指数较8月增长了1.5%，原因是全球进口需求稳固，欧洲和大洋洲的季节性因素推高了所有乳制品的国际报价，黄油涨势尤为突出。

粮农组织食糖价格指数环比上涨0.5%，同比涨幅则为53.5%，全球最大的食糖出口国巴西的不利天气条件和乙醇价格为上涨提供了支撑。全球进口需求放缓以及印度和泰国的良好生产前景抑制了价格的上行压力。

9月份粮农组织肉类价格指数与上月基本持平，年化则上涨26.3%。羊肉和牛肉的报价因供应紧张而上扬，而禽肉和猪肉报价走低，分别是因为前者的全球供应量充足而后者在中国和欧洲的需求下降。

粮农组织当天也发布了最新一期《谷物供求简报》，其新预报数显示2021年世界谷物产量将创下28亿吨的历史记录，但这仍低于2021/2022年度销售季的预期消费需求。(完)

(责编：赵超、陈键)