杨舒

原标题：中国农业科学院启动强种科技行动

中国农业科学院近日发布“强种科技行动”中长期发展目标与重点任务。该行动是中国农科院实施“使命清单制度”后，开展的第一项重大科技行动，其核心是实施“种业自主创新攻关、种业企业创新能力提升、种业科技平台建设”三大行动，聚焦“强基础理论、强核心技术、强种质保护、强重大品种、强粮食单产、强种源自给”六强目标，推动种业全创新链的整体跨越，为我国实现“种业科技自立自强、种源自主可控”和打好“种业翻身仗”提供有力支撑。

中国农科院同时揭牌成立研究生院南繁学院，并与海南省三亚市政府签署种业创新实验室共建协议。

中国农科院党组书记张合成介绍，种业是战略性、基础性核心产业。近年来，我国育种科技创新能力不断攀升，“十三五”以来，农作物良种覆盖率在96%以上，自主选育品种面积占比超过95%，畜禽种业快速发展，国产化比重逐年增高。总体上，我国农业生产用种安全是有保障的。但对标世界农业强国，我国在育种理论和关键核心技术方面与国际先进水平相比仍有差距，玉米、大豆等作物单产与发达国家还存在较大差距，部分蔬菜种子国外依存度高，畜禽种质资源保护开发不强，种源自给率和生产性能不高，亟须加强原创引领，抢占种业科技竞争制高点。

他表示，近年来，中国农科院在农作物基因组学、优异种质资源形成与演化机制、重要性状形成机理等基础研究水平已走到世界前列；在全基因组选择、倍性育种、多基因聚合、转基因、杂种优势利用等种业关键技术研发上取得了重要进展；在重要农作物和畜禽新品种选育方面取得了重大突破。现已具备实现“强种科技行动”目标的坚实基础。因此，中国农科院以全院11个农作物种业、4个畜禽种业相关研究所共95个科研团队为依托，启动实施强种科技行动。

中国工程院院士万建民介绍，在具体任务上，强种科技行动将分阶段实现水稻、小麦、玉米、大豆四大作物，以及杂粮、蔬菜、油料、畜禽等种业发展目标。通过实施“种业自主创新攻关行动”40项任务，力争到2030年，实现粮食作物品种高产优质与自主可控、四大作物单产水平和品质稳步提升，支撑保障我国水稻、小麦口粮绝对安全，保证玉米基本自给，大豆自给率逐步提升，其中食用大豆完全自给；到2030年，实现主要经济和园艺作物品种优质高产高效，对外依存度高的西兰花、胡萝卜、菠菜等蔬菜品种自主率由现在的10%提高至50%以上；到2030年，实现主要畜禽品种国产化，助力我国白羽肉鸡、生猪、肉牛、肉羊等畜禽种源自给率大幅度提高。通过实施“种业企业创新能力提升行动”5项任务，将从科企联合研发、构建共享平台等五个方面部署科企融合创新链，为企业提供源头技术支撑。通过实施“种业科技平台建设行动”5项任务，形成“基础研究-技术创新-品种创制-大数据智能决策-产业孵化”一体化的“强种科技行动”创新全链条平台支撑。

(责编：赵超、陈键)