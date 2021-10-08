连续5个月逾3.2万亿美元——
外汇储备规模总体保持稳定
2021年10月08日08:17 | 来源：经济日报
小字号
原标题：外汇储备规模总体保持稳定
国家外汇管理局7日公布的数据显示，截至9月末，我国外汇储备规模为32006亿美元，较8月末下降315亿美元，降幅为0.97%。至此，外汇储备规模已连续5个月位于3.2万亿美元之上，总体保持稳定。
9月份，我国外汇市场运行平稳，外汇交易理性有序。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，国际金融市场上，受新冠肺炎疫情、主要国家货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，主要国家金融资产价格总体下跌。外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额减少，与资产价格变化等因素共同作用，当月外汇储备规模下降。
“我国经济基本面持续向好，具有长期稳定的基础，9月外汇储备规模减少，主要由估值因素导致。”中国民生银行首席研究员温彬表示，我国经济将继续延续稳中向好的复苏态势，宏观政策应加强跨周期调控，下一阶段外汇储备规模具备保持稳定的基础。同时，也要做好应对各种风险冲击的准备。
(责编：赵超、陈键)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国庆假期全国预计共发送旅客4.03亿人次
- 人民网北京10月7日电 （记者王连香）记者从交通运输部获悉，10月1日至7日，全国预计共发送旅客4.03亿人次，日均5750万人次，比2019年同期日均下降33.9%，比2020年同期日均下降7.5%。 10月1日至7日全国民航预计发送旅客931万人次。…
相关新闻
- 评论
- 关注