姚进

原标题：外汇储备规模总体保持稳定

国家外汇管理局7日公布的数据显示，截至9月末，我国外汇储备规模为32006亿美元，较8月末下降315亿美元，降幅为0.97%。至此，外汇储备规模已连续5个月位于3.2万亿美元之上，总体保持稳定。

9月份，我国外汇市场运行平稳，外汇交易理性有序。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，国际金融市场上，受新冠肺炎疫情、主要国家货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，主要国家金融资产价格总体下跌。外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额减少，与资产价格变化等因素共同作用，当月外汇储备规模下降。

“我国经济基本面持续向好，具有长期稳定的基础，9月外汇储备规模减少，主要由估值因素导致。”中国民生银行首席研究员温彬表示，我国经济将继续延续稳中向好的复苏态势，宏观政策应加强跨周期调控，下一阶段外汇储备规模具备保持稳定的基础。同时，也要做好应对各种风险冲击的准备。

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