视听产业助力数字经济
2021年10月08日08:18 | 来源：经济日报
小字号
原标题：视听产业助力数字经济
勾建山作（新华社发）
由国家广播电视总局主办的2021广电视听产业高峰论坛数据显示，2020年我国持证及备案机构网络视听收入达2943.93亿元，同比增长69.37%。近年来，视听产业已成为数字经济重要支撑和数字文化产业发展关键动力。一方面，广播电视工作通过坚持创新驱动发展，不断取得新突破，为受众带来新体验；另一方面，网络视听满足了人民群众的精神文化需要，丰富了人民群众的精神文化生活，网络视听产业正成为大视听产业发展的重要支撑。下一步，应进一步增强广播电视事业发展的活力，不断提升产业基础实力，开创广播电视和网络视听美好未来。
（时 锋）
(责编：赵超、陈键)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国庆假期全国预计共发送旅客4.03亿人次
- 人民网北京10月7日电 （记者王连香）记者从交通运输部获悉，10月1日至7日，全国预计共发送旅客4.03亿人次，日均5750万人次，比2019年同期日均下降33.9%，比2020年同期日均下降7.5%。 10月1日至7日全国民航预计发送旅客931万人次。…
相关新闻
- 评论
- 关注