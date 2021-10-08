原标题：视听产业助力数字经济

勾建山作（新华社发）

由国家广播电视总局主办的2021广电视听产业高峰论坛数据显示，2020年我国持证及备案机构网络视听收入达2943.93亿元，同比增长69.37%。近年来，视听产业已成为数字经济重要支撑和数字文化产业发展关键动力。一方面，广播电视工作通过坚持创新驱动发展，不断取得新突破，为受众带来新体验；另一方面，网络视听满足了人民群众的精神文化需要，丰富了人民群众的精神文化生活，网络视听产业正成为大视听产业发展的重要支撑。下一步，应进一步增强广播电视事业发展的活力，不断提升产业基础实力，开创广播电视和网络视听美好未来。

（时 锋）

(责编：赵超、陈键)