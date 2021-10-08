冯其予 吉蕾蕾

原标题：市场潜力在消费回暖中激活

刚刚过去的国庆假期，偶发的疫情并未阻断人们的消费热情，就地过节、省内游短途游、居家消费等成为新热点。与此同时，假期生活必需品市场供应充足、品种丰富、价格平稳。

“今年国庆假期的消费总体保持平稳增长的态势，与往年相比出现一定的结构性变化。”中国贸促会研究院副院长、研究员赵萍在接受经济日报记者采访时表示，展望第四季度消费前景，借助节庆消费的良好氛围，有望更好地创造新的消费增长点。

就地过节也精彩

国庆前夕，商务部消费促进司副司长王斌表示，“节日消费市场将以繁荣稳定为主基调”。

从国庆假期整体情况看，由于局部疫情反弹及部分地区提倡就地过节，本地消费、周边消费、居家消费等成为假期消费最显著特征。

“由于疫情仍在全球蔓延，外防输入、内防反弹的压力依然很大，因此，跨省旅游过节的游客数量不能与疫情之前的火爆场景相比。”赵萍表示，与此同时，自驾游成为人们出行的重要方式之一，“从疫情防控角度看，更有利于保障出行安全，而且能够满足个性化的旅游需求”。

赵萍认为，国庆假期消费也呈现出一些突出亮点。首先，爱国热情带动文化服务消费快速增长。《长津湖》《我和我的父辈》等爱国主义电影热映，红色旅游受追捧，相关领域消费增速非常高；其次，旅游消费呈现持续回升走势。虽因疫情防控需要，多地景区采取限流措施，但相对于上半年而言，国庆假期旅游消费总体持续回升；此外，“宅经济”特点更加突出，特别是“宅家”的年轻消费群体在假期扩大了网络消费的规模，网络消费增速持续处于高位。

假期消费又有新玩法

随着个性化旅游需求的增长，人们的出游目的地从传统热门景点转向城市新兴景点。周边综合性度假村、精致露营产品等新玩法尤其受追捧。

在北京，京郊周边游行情持续火热，延庆的观星民宿、长城日出，怀柔、平谷的帐篷露营，密云的夜游司马台长城成为国庆假期的预订热词；在沈阳，由老工厂车间改建而成的1905文化创意园成为热门打卡地，“老味道”成“新宠”。

智能消费、健康消费更受青睐，线上线下融合紧密。在广东，线上线下互动，套系化家电、智能大屏及智能化小家电单品等受到消费者追捧，“水牙线”冲牙器、便携咖啡胶囊机、语音电动晾衣架、洗地机器人等智能家电尤其受到年轻人关注；在南昌，多个旅游景点植入体育运动元素，旅游消费潜力在融合中不断被激发。

各城市的主题公园也在国庆假期迎来又一波游玩热潮，尤其是节前刚刚开业的北京环球度假区，成为北京最受欢迎的旅游景点之一。美团打车数据显示，国庆假期，北京环球度假区周边打车量明显增长，10月2日达到高峰，比9月份日均单量增长近50%。

国庆假期，北京老字号餐厅迎来客流高峰。“假期的客流比平时大概翻了一倍，差不多每天要接待将近3000人，国庆节当天人更多。”北京市马凯餐厅鼓楼店经理吕永杰说。越来越多的消费者选择线上点餐方式。据了解，同和居饭店、庆丰包子铺、华天延吉餐厅等外卖销量同比增长超过50%，华天二友居、护国寺小吃、惠丰酒家等品牌的节日外卖同比增长也超过20%。

亲子消费及露营、冲浪、潜水、逛音乐节等新兴游玩方式也备受欢迎。在家过节更催火“长假宅经济”，食材消费增加，外卖鲜花订单量大幅提升。

多措并举保障市场繁荣

为促进消费潜力释放，各部门各地区多措并举保障国庆假期市场供应，加强疫情防控和安全隐患排查，确保市场平稳有序。

从供应方面看，北京、内蒙古、广西等地指导大型商贸流通企业增加蔬菜、肉类等采购和库存数量。黑龙江组建市场保供专班，建立“点对点”供应机制，保障封闭小区生活必需品供应。海南等地组织平价菜投放市场，青岛在全市设置120个批零网点，组织投放政府储备肉类和蔬菜。

各地因地制宜组织开展形式多样的促消费活动：上海启动金秋购物旅游季，云南开展“惠购金秋”促消费系列活动，济南举办金秋消费季活动，湖北等地发放了惠民消费券。

针对国庆假期的交通运输组织保障，交通运输部强化旅游景区、客运场站等重点区域的运力投放，做好与铁路、民航的衔接，加强城市客运重点线路动态监测和运力调度，切实提高疏运能力，避免客流聚集。同时，积极开展电子客票、定制客运服务，改善乘客出行体验。

从国庆假期整体情况看，两方面问题值得注意。一是消费市场持续恢复仍存在不确定性。特别是局部疫情多点散发，干扰消费持续回升。二是在全球疫情蔓延的背景下，具有聚集性特点的消费恢复速度不及预期。“对此，还是需要统筹疫情防控和消费市场恢复，才能使消费保持持续稳定回升的态势。”赵萍表示，在做好疫情防控的前提下，通过新产品、新服务和新业态来激发消费增长的潜力，“要用足第四季度节庆特点，营造良好的促消费氛围，将新产品、新服务和新业态加快推向市场”。

(责编：赵超、陈键)