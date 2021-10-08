董希淼

原标题：金融助力生态补偿制度改革

日前，中办、国办印发《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》（简称《意见》），明确扩大绿色金融改革创新试验区试点范围，把生态保护补偿融资机制与模式创新作为重要试点内容。深化生态保护补偿机制改革，需要加快绿色金融创新，拓展市场化融资渠道；而大力发展绿色金融，有助于支持生态保护补偿机制改革，推动生态文明建设。

当前，自然资源缺乏、气候变化、人口老龄化这三大长期风险备受关注，且均与生态、环境相关，越来越多的发达经济体通过推动绿色金融发展，来实现可持续发展等目标。对我国而言，如期实现“双碳”目标，深化生态保护补偿制度改革等，对绿色金融发展提出新的要求。如何迎接挑战，紧抓机遇，加快创新，提升服务，更好地助力碳达峰、碳中和，是绿色金融的责任和使命。

一方面，要扩大绿色金融改革创新试验区试点范围，加快体制机制创新。从2017年开始，我国在浙江、江西、广东、贵州、甘肃、新疆等六省（区）九地开展绿色金融改革创新试验区建设，取得积极成效。截至2020年底，六省（区）九地绿色金融贷款余额2368.3亿元，占六省（区）九地全部贷款余额的15.1%，比全国平均水平高4.3%；六省（区）九地绿色金融债券余额达到1350亿元，同比增长66%。下一步，应及时总结六省（区）九地绿色金融改革创新试点工作，将其经验及做法推广至全国，加快绿色信贷、绿色保险、绿色债券、环境权益交易等发展。更重要的是，要以试验区扩大为契机，以制度创新和模式创新为抓手，调动各类市场参与主体的积极性，建立和完善区域性绿色金融服务体系，将生态保护、绿色发展和社会责任纳入核心价值观，充分发挥绿色金融在促进生态文明建设、推动高质量发展等方面的积极作用，进一步深化生态保护补偿机制改革，构建更为完善的绿色发展体系。

另一方面，要深化金融科技应用，加快绿色金融产品服务创新。金融科技本身是更为“绿色”的金融服务模式，而金融科技应用将有助于提升绿色金融资产获取能力，缓解绿色项目与金融机构的信息不对称，增强金融支持服务水平和风险防控水平。但金融机构对运用金融科技发展绿色金融的认识普遍不够，缺乏将金融科技与绿色金融深度融合的明确目标；金融科技企业在运用科技手段赋能绿色金融发展方面，研发较少，投入不足。应大力发展绿色金融科技，深化金融科技在绿色金融领域的应用，降低绿色金融运营成本，提升绿色金融发展水平，如充分发挥大数据、人工智能、云计算等技术作用，提升绿色项目识别、生态效益测算、环境信息披露等方面的效率。在此基础上，需加快产品和服务创新，如按照《意见》要求，创新各类资源环境权益的融资工具、建立绿色股票指数、发展碳排放权期货交易；在金融科技创新监管试点中，推出支持绿色金融创新的监管沙箱产品。

金融管理部门应进一步加大对绿色金融发展的定向支持力度，用好碳减排支持工具等，提升政策的精准性和直达性，降低金融机构资金和服务成本，促进绿色金融可持续发展。同时，提高对金融机构绿色产业和绿色项目的风险容忍度，探索建立尽职免责和容错纠错机制，提升金融机构发展绿色金融的意愿和能力。此外，应进一步完善绿色金融产品的标准和目录，形成统一、全面的绿色金融分类标准，为金融机构发展绿色金融提供基本遵循；还要以《金融机构环境信息披露指南》公布为契机，完善信息披露机制和激励约束机制建设，防范出现“漂绿”“假绿”等问题。

（作者系招联金融首席研究员）

(责编：赵超、陈键)