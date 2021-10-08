王东

原标题：社区商圈须以居民为中心

近期，商务部等12部门联合印发《关于推进城市一刻钟便民生活圈建设的意见》，令社区商圈再次成为热议话题。

社区商圈以社区居民为服务对象，服务半径为步行15分钟左右的范围内，以满足居民日常生活基本消费和品质消费等为目标，以多业态聚集而形成，具有极强的地域性、相对的独立性、高度的便利性等突出特点。加快发展社区商圈，是满足居民消费需求、改变城市面貌、扩大劳动就业、提升城市综合竞争力的重要手段，是推进我国商业转型升级的迫切需要。

当前，社区商圈发展面临新的机遇和挑战。我国目前人均GDP已超过1万美元，城市中心型商业趋向饱和，加之我国城镇化进程加速推进，为社区商圈发展预留很大的提升空间。同时，社区商圈也存在“三多三少”的问题，即：传统业态多、现代业态少，购物类多、服务类少，粗放型经营多、集约型经营少。同时，缺少统一的规划也是一大制约因素。有必要采取综合措施，积极稳妥推进社区商圈健康成长。

必须以居民为中心。贴近社区居民生活，是社区商圈的出发点和立足点。社区商圈必须符合消费者对商品和服务的需求，体现出综合性、便利性的特点，要能体现民情、满足民需，坚持以人民群众高兴不高兴、满意不满意为标准。比如，推动社区商圈从菜市场、农贸市场等传统的商业模式向与电商结合的新零售、新业态发展，向小而精、小而美、一站式、综合性方向发展，推动社区商圈更多地贴近社区、贴近居民、贴近生活，实现便民便利的要求。

依靠智能化手段。在零售业智能化不断提升的背景下，传统社区商圈正在向智能化、便捷化、特色化方向快速进化。移动网络、移动支付、数字化和人工智能等技术的出现，将社区商圈变成线上线下融合发展的全新商业模式。要整合实体店与线上资源，推进全渠道经营、互联网结合实体店建设，积极推动体验式电商、无人零售、无接触配送等新模式在社区的发展。同时，坚持以线上建设促进线下发展，以符合线上用户的需求为目标，升级改造线下的实体店。

坚持规划先行。一方面，要把社区商圈规划纳入城市规划体系，加快制定城市商业网点规划，合理确定社区商圈的规模、结构、布局。另一方面，要研究制定社区商圈的开发标准，有针对性地对社区商圈的市场化行为进行规范与协调。其中，老城区以健全网点设施为主，已预留服务网点的新建社区以完善网点和提升服务水平为主。而尚未开发的社区以集中建设团组式社区商圈中心及合理配置多点式便利型商业网点为主，需实现商业网点和住宅同步规划、同步建设、同步使用。同时，还应建立社区商圈多方参与的长效机制，推动相关部门沟通协作，调动基层管理部门和商业企业的积极性，共同推动社区商圈走上健康发展轨道。

(责编：赵超、陈键)