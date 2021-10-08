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轻工产业集群构建新格局

黄 鑫
2021年10月08日08:19 | 来源：经济日报
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原标题：轻工产业集群构建新格局

　　中国轻工业联合会会长张崇和近日表示，要调整提升现有轻工产业集群，合理布局新增产业集群，计划到2025年，我国轻工产业集群总量达到330个。

　　“到2030年，要争取建成400个集聚效应好、发展质量高、引领作用突出的产业集群；轻工产业集群在轻工全行业主营业务收入中的占比，年均提高0.5个百分点，产业基础高级化和产业链现代化水平明显提高，为制造强国建设提供重要支撑。”张崇和说。

　　目前，我国轻工产业集群达到283个，涉及皮革、陶瓷、家电、塑料等35个行业，占轻工行业总数的77.8%。轻工产业集群营业收入占轻工业的比重达到40%，部分产业集群产量占全国同类产品总量的50%以上。

　　近年来，我国轻工业科技创新能力持续增强，为轻工业高质量发展提供了强大引擎。据统计，“十三五”期间，全国轻工业创建国家重点实验室21家、国家工程（技术）研究中心34家、国家级企业技术中心203家。特别是新型纸基材料打破国外长期技术封锁，为大飞机、高铁等国家重大工程提供了关键材料保障。轻工业科技百强企业研发投入逐年提升，2020年度研发投入508亿元，研发投入比重2.8%，比上年提高0.4个百分点，为轻工业科技创新发挥了引领示范作用。

　　2020年，轻工业以占全国工业13%的资产总额，实现了18.3%的营业收入、20.7%的利润和27%的出口总额。这也意味着，轻工业从“好不好”向“强不强”迈出了坚实步伐。

　　但是，轻工科技与产业集群发展仍面临不少挑战，全球制造业竞争格局加剧，科技创新成为国际战略博弈的主战场。轻工部分领域的核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料对外依赖程度还较高，轻工产业集群向数字化、智能化、高端化转型升级的步伐仍较慢。

　　工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼强调，“十四五”时期，轻工业发展要进一步完善科技创新体系，激发人才创新活力，加快关键技术突破，提高轻工产业链现代化水平，不断提高轻工产品和服务的质量，并培育世界级产业集群，实现产业集群整体转型升级。

　　我国要力争用10年左右的时间建成世界轻工强国。按照轻工“十四五”规划，自行车、家电、家具等12大轻工行业要实现高端化发展，造纸、电池、食品等20大轻工行业要实现领头式发展，钟表、眼镜、日化等10个轻工行业实现突破性发展。

　　“要实现这一规划，必须加强产业链、供应链现代化建设，必须构建新发展格局。”张崇和表示，要进一步提升轻工产业链的控制力，加强产业链上下游协同，推进科技赋能，形成核心知识产权，提高产业链价值链的附加值。要增强供给适应需求的能力，以满足人民美好生活需要为出发点，增加智能化、健康化、定制化、时尚化的中高端产品，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平更高层次的轻工生产供给体系，全面推动中国轻工业走进新格局、高质量发展的新时代。

(责编：赵超、陈键)

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