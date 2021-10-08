李华林

原标题：专项债“负面清单”需再细化

近日，财政部在答复全国政协委员提案时表示，将进一步加强地方政府专项债券资金投向领域管理，细化禁止投向领域范围，强化债务高风险地区专项债券资金投向的约束性管理规定，切实防范地方政府债务风险。

作为财政政策的重要工具，专项债券在稳投资、补短板方面作用明显。财政部一直高度重视专项债投向领域管理，其使用方向始终是明确的，主要用于交通基础设施、能源项目、农林水利、生态环保项目、社会事业、城乡冷链物流设施、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程等领域。

在明确专项债投向的同时，财政部还列出“负面清单”，严禁专项债用于偿还债务，不安排用于租赁住房建设以外的土地储备项目，不安排一般房地产项目，不安排产业项目等。

总的来看，专项债“令行禁止”范围已初步圈定，那么，财政部为何再次提出加强专项债投向管理，细化禁止投向领域范围？

这是因为从近年来的审计情况看，部分地区还存在将专项债资金违规用于支付工资、涉企补贴、差旅费、办公经费及购买理财的现象。例如，广东省2020年度审计报告指出，有地方存在超范围使用专项债券资金的现象，某个市的两个区将专项债券资金用于偿还政府购买服务金、发放人员工资等支出，涉及金额5.41亿元。

个别地方存在的违规行为，反映出专项债发行管理机制还不够完善，要让专项债更好服务国计民生，需进一步“修缮”相关制度，对专项债投资使用范围做出更有效调整，更具针对性地满足地方经济发展需求。

首先，应进一步明确项目投资方向，探索“负面清单”管理模式，确保项目质量。目前部分地方有效投资项目储备不足，出现资金等项目的情况，这就需要对专项债的投向范围进行再细化、再扩大，引导地方提高项目谋划的精准性和有效性，带动更多有效投资。其次，要为专项债发行使用划出更清晰的“红线”，进一步明确哪些领域不可以投、存在什么限制，给予地方更明确的行动指南，使专项债的发行使用更加细致高效。

“负面清单”的落实，关键还在于监管。可通过完善信息化手段，对专项债券项目穿透式监测，及时掌握项目资金使用、建设进度、运营管理等情况，实现对专项债券项目全生命周期、常态化的风险监控。并加强专项债资金使用监测管理，防止资金沉淀以及违规、低效使用资金等。对于查找出的违规问题，要求地方严肃问责，举一反三抓好整改，确保专项债高效合规使用，提高资金使用绩效。

当然，“负面清单”的再细化，也是为了更好地防范化解风险。当前政府债务风险总体可控，但局部地区偿债能力有所弱化，接下来应进一步强化债务高风险地区专项债投向的约束性管理规定，优先考虑支持专项债发行使用好、财力充足举债空间大的地区，对地方债务风险较高的地区少安排或不安排。如此，既能充分发挥政府债券对经济社会持续稳定发展的积极作用，又可坚决防范化解风险，增强财政可持续性。

(责编：赵超、陈键)