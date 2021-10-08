人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

专项债“负面清单”需再细化

李华林
2021年10月08日08:22 | 来源：经济日报
小字号
原标题：专项债“负面清单”需再细化

　　近日，财政部在答复全国政协委员提案时表示，将进一步加强地方政府专项债券资金投向领域管理，细化禁止投向领域范围，强化债务高风险地区专项债券资金投向的约束性管理规定，切实防范地方政府债务风险。

　　作为财政政策的重要工具，专项债券在稳投资、补短板方面作用明显。财政部一直高度重视专项债投向领域管理，其使用方向始终是明确的，主要用于交通基础设施、能源项目、农林水利、生态环保项目、社会事业、城乡冷链物流设施、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程等领域。

　　在明确专项债投向的同时，财政部还列出“负面清单”，严禁专项债用于偿还债务，不安排用于租赁住房建设以外的土地储备项目，不安排一般房地产项目，不安排产业项目等。

　　总的来看，专项债“令行禁止”范围已初步圈定，那么，财政部为何再次提出加强专项债投向管理，细化禁止投向领域范围？

　　这是因为从近年来的审计情况看，部分地区还存在将专项债资金违规用于支付工资、涉企补贴、差旅费、办公经费及购买理财的现象。例如，广东省2020年度审计报告指出，有地方存在超范围使用专项债券资金的现象，某个市的两个区将专项债券资金用于偿还政府购买服务金、发放人员工资等支出，涉及金额5.41亿元。

　　个别地方存在的违规行为，反映出专项债发行管理机制还不够完善，要让专项债更好服务国计民生，需进一步“修缮”相关制度，对专项债投资使用范围做出更有效调整，更具针对性地满足地方经济发展需求。

　　首先，应进一步明确项目投资方向，探索“负面清单”管理模式，确保项目质量。目前部分地方有效投资项目储备不足，出现资金等项目的情况，这就需要对专项债的投向范围进行再细化、再扩大，引导地方提高项目谋划的精准性和有效性，带动更多有效投资。其次，要为专项债发行使用划出更清晰的“红线”，进一步明确哪些领域不可以投、存在什么限制，给予地方更明确的行动指南，使专项债的发行使用更加细致高效。

　　“负面清单”的落实，关键还在于监管。可通过完善信息化手段，对专项债券项目穿透式监测，及时掌握项目资金使用、建设进度、运营管理等情况，实现对专项债券项目全生命周期、常态化的风险监控。并加强专项债资金使用监测管理，防止资金沉淀以及违规、低效使用资金等。对于查找出的违规问题，要求地方严肃问责，举一反三抓好整改，确保专项债高效合规使用，提高资金使用绩效。

　　当然，“负面清单”的再细化，也是为了更好地防范化解风险。当前政府债务风险总体可控，但局部地区偿债能力有所弱化，接下来应进一步强化债务高风险地区专项债投向的约束性管理规定，优先考虑支持专项债发行使用好、财力充足举债空间大的地区，对地方债务风险较高的地区少安排或不安排。如此，既能充分发挥政府债券对经济社会持续稳定发展的积极作用，又可坚决防范化解风险，增强财政可持续性。

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
国庆假期全国预计共发送旅客4.03亿人次
　　人民网北京10月7日电 （记者王连香）记者从交通运输部获悉，10月1日至7日，全国预计共发送旅客4.03亿人次，日均5750万人次，比2019年同期日均下降33.9%，比2020年同期日均下降7.5%。 10月1日至7日全国民航预计发送旅客931万人次。…
黄河发生2021年第3号洪水 水利部维持水旱灾害防御Ⅲ级应急响应
　　人民网北京10月7日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，受渭河、黄河北干流来水共同影响，10月5日23时，黄河中游干流潼关站流量涨至5090立方米每秒，发生2021年第3号洪水。黄河中游干流潼关段和下游干流孙口至利津段，中游支流渭河、沁河上游，长江流域岷江上游、嘉陵江、涪江、汉江上游，海河南系共产主义渠、卫河等多条河流发生超过警戒水位及以上洪水。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部