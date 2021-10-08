周 琳 马春阳

原标题：四季度权益投资仍存结构性机会

截至9月底，A股市场今年整体延续小盘股表现强势的投资风格，市场结构性分化比较明显。以大盘蓝筹股为主的上证50指数今年累计下跌11.8%，以中小盘股为主的中证1000指数累计上涨13.06%。在债券市场，今年债市整体表现先扬后抑，年初走出一波上涨行情后，近期整体走弱，市场情绪偏谨慎，仅有可转债市场表现抢眼。

受基础市场走势影响，持仓风格偏向成长股、中小盘股票的权益类基金业绩前三季度表现明显较好。截至9月28日，今年混合型基金、指数型基金、主动股票型基金、债券型基金的平均收益率分别为6.04%、4.79%、8.50%、3.38%。

但星石投资首席研究官方磊认为，第四季度继续买入那些所谓的重仓“赛道股”的基金则存在一定风险。因为前期赛道股交易已经较为拥挤，板块出现波动比较正常。未来，前期支撑热门赛道股上涨的因素或很难再超预期。从基本面上讲，赛道股相对优势有所回落。一方面，从中报业绩来看，部分行业已经出现景气度边际好转的迹象；另一方面，从市场预期来看，中报业绩公布后，在数据无缺失的2019家上市公司中，有837家被上调了净利润预期增速。此外，前期资金对赛道股的追逐导致部分赛道股估值偏高，后续可能面临着估值性价比不高的困局。

那么，第四季度权益类基金还有投资机会吗？方磊认为，目前，第四季度股票市场主要有两点利多因素：一是政策态度偏暖，货币政策对实体经济呵护态度明显，尤其是小微企业和受新冠肺炎疫情冲击较大的行业受到的呵护较多。总体看，宏观政策对股市构成一定支撑。二是调整后部分行业已进入合理估值内，部分行业景气度已经出现边际好转，景气度在持续修复，部分板块已经进入赔率较高、胜率也在逐步改善的情况，股票市场仍存在结构性投资机会。

在权益投资领域赚钱主要分为三种情形：一是赚资金面“放水”的钱，即资产本身价格的上涨；二是赚企业盈利的“长钱”；三是在快速低买高卖中赚其他投资者的钱。南方基金FOF投资部投资经理林飞认为，目前，第四季度的货币政策可能仍有利于股票资产，权益类市场有望继续上演结构分化行情。在市场资金面中性偏乐观的环境下，基金产品也好，普通投资者也罢，还是要积极捕捉企业盈利带来的投资机会，赚取市场的“长钱”。

(责编：赵超、陈键)