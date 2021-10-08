郁进东

原标题：小脚踏如何占据全球市场

随着环保意识逐渐深入人心，选择骑自行车上下班、出门游玩的人越来越多，但很少有人了解，天天踩在脚下的踏板，其制造工艺也颇有学问。近日，在位于宁波市江北区的宁波巨隆机械股份有限公司厂区内，记者看到，车间全部满负荷投入生产，一件件样式新颖且质量过硬的自行车零部件在自动流水线和操作工的紧密配合下鱼贯而出，远销全球100多个国家和地区。“目前我们的订单已经排到了几个月后，去年产值近6亿元，预计今年将增长20%左右。”巨隆机械股份有限公司总经理郑有武告诉记者。

公司自2015年成立以来，以小小“脚踏”撬动了全球市场，本着“中国飞敏，脚踏实地，秉持专业”的经营理念，巨隆机械一步步发展壮大，满足人们的绿色出行需求。不仅如此，巨隆机械还凭借优秀的人才团队、自主品牌定位及创新管理机制，不断超越自我，实现企业快速、稳定的发展。

目前，巨隆机械主要生产脚踏、中轴、车头碗等自行车零配件，其中脚踏的全球市场占有率达40%以上，脚踏“飞敏”品牌不仅是国内脚踏市场的知名品牌，也是国外脚踏市场的知名品牌。作为世界上最大的专业生产自行车脚踏基地，巨隆机械在细分市场领域实现了快速稳健增长，是自行车零部件行业名副其实的“小巨人”。此外，巨隆机械还被中国自行车协会指定为自行车及电动车脚踏国家标准首席制定单位，并获得国家级专精特新“小巨人”企业、浙江省隐形冠军培育企业、宁波市单项冠军培育企业等多项荣誉。

在成立之初，巨隆机械就深知创新对企业发展的重要性。眼下，公司正对自主研发的ZP和ZU两种新结构进行“更新”。“轴承结构脚踏板转动顺畅，但成本较高。我们研发的ZP结构脚踏板转动和轴承结构相近，但成本更低。”企业技术协理徐利勇告诉记者，新结构和新材料结合后，公司可以根据客户的不同需求，设计出不同的脚踏板方案。

精耕细作数年，从民用市场向高端运动市场的成功转型，则是巨隆机械成为“小巨人”企业的关键一步。彼时，新材料市场被国外厂商垄断，面对种种困境，巨隆机械突破原有思路，引用了工程塑胶、钛金材料、铝镁合金，打造了多款新的专利结构，通过开辟国内高端自行车配件市场，使得公司高附加值产品比重提升到53%以上，从而打破了被垄断的局面。“除了产品要从‘便宜、好用、踩不破’到‘专业、轻量化’方向升级，我们面对的还有全新的产品工艺、产品线以及产品群体，这个群体大多是由发烧友、职业运动员组成的，他们比民用市场的受众要求更高更挑剔。”徐利勇说。

去年上半年，受疫情影响，巨隆机械出口受到较大阻碍。不过巨隆机械很快转变思路，把重心放到国内市场。尤其是在童车、学生车领域，巨隆机械通过不断采用新工艺，投入新材料，迅速扩大了市场份额。“童车的脚踏工艺我们已炉火纯青，现在主要是对车把手进行改良，以前这块基本被日本公司垄断，采用的是金属件，而我们选用的是经过改良的塑料件。”徐利勇告诉记者。

如今，巨隆机械在全球已经拥有600多家合作商，在欧洲自行车行业有较高的市场占有率，也是捷安特、美利达等自行车整车厂的核心供应商。

(责编：赵超、陈键)