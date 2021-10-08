夏先清

原标题：创新制造高品质中国盾构机

图① 中铁装备研制的世界最大直径硬岩掘进机在格鲁吉亚项目工地始发掘进。

图② 中铁装备自动刀具生产线。（资料图片）

9月21日，在遥远的波兰希维纳水道下穿公路隧道建设现场，超大直径泥水平衡盾构机“中铁797号”破洞而出，标志着项目顺利地完成了盾构施工。中铁工程装备集团有限公司研发制造的盾构机以过硬的质量与服务赢得了国外客户的高度赞扬。

此前，在9月16日的中国质量（杭州）大会上，作为我国隧道掘进机研发制造龙头企业，中铁装备获得了第四届中国质量奖。“中国质量奖是中国质量领域的最高荣誉，这是我们一代又一代装备人努力奋斗的结果，十几年了，终于在这一刻‘圆梦’。”中铁装备总经理赵华感慨地说。

与海尔、华为、格力等历届中国质量奖得主不同，造盾构机起家的中铁装备并不被大众熟知。

“上天有神舟，下海有蛟龙，入地有盾构”，盾构机可穿山越海，是集机械、电气、液压、传感、信息、力学、导向研究等技术于一体的高端装备。我国盾构机起步较晚，2008年中铁装备联合高校和行业单位，研制出中国第一台具有自主知识产权的复合式掘进机。“虽然起步晚，但是发展快。”赵华告诉记者，“排名世界第一的掘进机企业50多年生产了1300多台，我们用了十几年的时间专注研发，目前盾构机订单累计达到1300多台。”

秉持振兴民族工业的初心

作为最先进的隧道挖掘机械工具，盾构机凭借快速、方便、安全的优势广泛应用于铁路、公路、地铁、市政、水电等多种隧道工程中。盾构技术也成为衡量一个国家装备制造业水平的重要标志。彼时，基于大量基础设施建设而对盾构机有巨大需求的中国，却没有一台真正属于自己的盾构机。

没有核心技术就没有话语权，就会永远受制于人。作为1997年第一次引用盾构机施工的西康铁路秦岭隧道建设者，赵华对此深有感触，“造中国人自己的盾构机，振兴民族工业，是我们第一代中铁人的初心”。

说干就干。2002年，“隧道掘进机关键技术研究”被列入“863计划”；2003年，18人组成的盾构机研发“梦之队”成立；2008年，第一台国产复合式盾构机“中国中铁1号”问世；2010年，中铁装备一次性签下9台订单……

快速的发展、光明的前景，当所有人都沉浸在喜悦中时，现实来了当头一棒。2010年6月，某公司对购买的中铁装备盾构机进行验收，整机功能和机械性能虽然基本符合要求，但部分部件及盾体外观存在明显的质量问题，客户极不满意。

“简单的质量问题为什么会发生”“我们的管理到底出了什么问题”……这些问题在时任中铁装备总经理的韩亚丽脑海中不断盘旋。在还未开始问题整改的盾构机旁，韩亚丽面对全体员工，召开了一次质量警示教育现场会议。“客观地说，盾构机的质量问题暴露出我们在生产、管理方面存在很多缺陷和不足，但最根本的一条在于我们的头脑，是我们的观念意识出现了问题。”她说，中铁装备自诞生之日起就承担起了发展中铁盾构机乃至中国盾构机的重要使命，“我们如何才能在群雄逐鹿的盾构机市场上争得席位直至独占鳌头？答案只有一个，那就是以质量求生存、以质量求发展、以质量创品牌。”

从那一刻起，中铁装备全体员工痛下决心，一定要把质量搞上去。

创新“同心圆”质量管理模式

素有“工程机械之王”的盾构机动辄几层楼高、百米长、上千吨重，零部件更是上万个。每一台都是针对施工项目量身定制，从设计到生产至少6个月，最多长达一年半。如何控制好产品质量？

“与传统制造产品不同，盾构机的质量主要体现在地质适应性和可靠性。每台盾构机应用的地质不同，所以需要量身定制。因此，盾构机的质量贯穿了从设计、制造再到服务的全过程。”赵华说。

经过多年的实践探索和理论总结，中铁装备创新建立“同力创造、心系质量、圆梦品牌”的“同心圆”质量管理模式。该模式以“高端定制、卓越品质、智慧服务”循环驱动为支撑，以“全面打造地下工程掘进装备和服务领域世界品牌”为目标，以客户为中心，以研发、制造、服务三大管理体系为保障，形成了一套非标、定制化、大型装备的质量管控体系。

针对客户个性化需求多、产品地质适应性和可靠性要求高等特点，中铁装备构建了以客户为中心的“政产学研用”高效高质协同创新机制，建设了基础研究五大平台，不断突破掘进机前沿技术，先后攻克了主轴承、大排量泵等“卡脖子”部件，实现核心技术自主可控，牵头制定大型装备国家行业标准，先后荣获了国家科技进步一等奖、二等奖，中国专利金奖等一批国家级重大奖项，持续提升创新驱动力。

质量是产品的生命。中铁装备通过质量策划提前进行风险识别，开展过程分类分级管控，以问题为导向，采用合理化建议、典型问题攻关等方式促进质量改进，持续推行质量管控“三部曲”，实现制造过程作业标准化、过程可视化、加工专业化、检测智能化的“四化”管控，实施“匠人工程”，积极培育知识型、创新型技能人才队伍，提升制造质量。

同时，中铁装备构建以5S服务为基础的非标产品全生命周期服务管理体系。针对产品全天候、及时性等服务特点，通过5S服务、云端服务、全景服务，建立基于云计算、大数据的远程监控、设备状态评估、智能掘进等平台，为客户提供智能化、全过程的超值服务和综合解决方案，实现智慧服务。

“中铁装备先后参加了3届中国质量奖评选，‘同心圆’质量管理模式不断完善，质量管理理念和体系日益成熟。”中铁装备质量管理部负责人韩延武告诉记者，2014年以来，中铁装备相继获得郑州市市长质量奖、河南省省长质量奖、全国质量诚信优秀典型企业、中国工业大奖、制造业单项冠军等荣誉。2016年，中铁装备“以人力资本增值为核心的人本主义组织管理模式”获得第二届中国质量奖提名奖，2019年中铁装备再次获得第三届中国质量奖提名奖，评审会对中铁装备质量管理模式进行了指点修改，最终形成了“同心圆”质量管理模式雏形。

产品质量好不好，市场会说话。中铁装备以创新为动力、以质量为基石、以品牌为目标，持续为客户创造价值，截至目前，盾构机安全掘进机里程2600多公里，出口法国、意大利、丹麦、奥地利等26个国家和地区。

“对我们而言，既是荣誉，也是压力，更是动力。”赵华说，“在中铁装备有句话耳熟能详，叫‘产品是人品，质量是道德’，这不仅是指要强化设计质量、严控制造质量、做优服务质量，也是中铁装备以创造、责任、荣誉、沟通为核心的价值追求。唯有实现产品价值、顾客价值和社会价值的有机统一，企业才有更高质量的发展。中铁装备将不断推进企业实现高质量发展，为推动中国向制造强国迈进贡献力量。”

(责编：赵超、陈键)