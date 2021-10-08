原标题：阿里巴巴发布“十一”消费趋势报告 长假经济凸显双循环发展新格局

10月6日，《阿里巴巴2021“十一”假期消费出行趋势报告》发布。报告显示，今年的国庆消费季呈现五大趋势：新玩法拉动新消费，乡村消费升级提速，红色情怀点亮国庆，国潮国风叫好叫座，海淘出口双向火热。今年的“长假经济”集中凸显。

新玩法拉动新消费

今年国庆长假，旅游市场在暑期遇冷后出现显著增长。飞猪数据显示，车程3小时以内的本地及周边游是主要推手，占国庆长假出游订单近六成。不少人选择在家周边游园、逛展、看演出。大麦数据显示，国庆档全国演出观演人次较春节档提升了4倍。飞猪数据显示，大西北成为热门目的地。国庆长假前往乌鲁木齐、拉萨、西宁、银川、兰州等西部目的地的机票预订量涨超80%。出行方式上，自驾游和房车游备受欢迎。据高德数据显示，珠三角是自驾最活跃的区域，广州和东莞在自驾迁入榜、迁出榜上均分居前两名。

新玩法拉动新消费。天猫平台9月数据显示，自驾游带动车载电饭煲销量环比增长近20%。露营类、冲浪类、垂钓类商品销售分别同比增长超50%、30%和20%。天猫国际平台上，进口骑行装备销售同比增长超170%，进口露营用品同比增长近130%。

无论出行还是宅家，“美”都是生活永恒的主题。10月1日-4日，盒马花园鲜花销量同比增长290%，饿了么平台“面膜”的搜索量环比增长4倍，天猫国际平台进口化妆品旅行套装销售同比增长9倍。

乡村消费升级提速

乡村物流基础设施不断完善，农民增收，网购需求被激活。菜鸟网络目前已落地1000多个县域，9月其全国乡村快递单量同比增长超过180%。

下沉市场呈现网购高频化和消费升级的双重趋势。直供电商平台淘特主打下沉市场，10月1日-4日，其销售额同比去年增长近120%。9月，淘特平台干红葡萄酒、养生丸、夹心巧克力销售额分别同比增长超过55倍、18倍和10倍。

进口消费也正在加速普惠化，天猫国际的数据显示，今年国庆黄金周，四五线以下及农村地区的进口消费增速高于一二线城市，六线城市、乡镇、农村等地区同比增长55%。

与消费下沉同步的，是城市生活方式的扩散。“小镇青年”爱上了喝咖啡，长假前一周，天猫平台咖啡机、空气炸锅、电烤盘机销售额分别同比增长50%、20%和80%，下沉市场增长明显。

乡村振兴为乡村消费升级提速“开源”。飞猪数据显示，今年国庆长假，乡村民宿增速超过酒店，订单量环比上月增长超560%，其中00后发起的乡村民宿订单增长400%。大理、舟山、丽江、黄山、桂林、黔东南、北海、湖州及张家界等地乡村民宿预订火爆。

红色情怀点亮国庆

红色情怀点亮了这个国庆长假。今年国庆档有两部主旋律大片，分别是《长津湖》和《我和我的父辈》，上映即好评如潮。其中，再现抗美援朝长津湖战役的《长津湖》截至5日累计票房就已超过22亿元，打破了13项中国影史纪录。10月2日单日票房达到4.38亿元，打破了由《战狼2》保持的中国影史战争片单日票房纪录，并且在10月3日和10月4日先后刷新了自己的这一纪录。

红色旅游成为今年国庆旅游市场的新亮点。重温红色记忆、参访革命遗址、学习红色历史，红色旅游吸引了越来越多的年轻人。飞猪平台上，00后国庆红色旅游订单量同比涨超80%。长沙、湘潭、南昌、遵义、延安、嘉兴、井冈山等是红色旅游热门目的地。

国潮国风叫好叫座

无论是消费还是出行，这个国庆长假吹的都是浓浓的“中国风”。银泰百货数据显示，以莲花、凤凰等国风元素设计的“古法黄金”首饰悄悄占据了黄金市场的C位。购买金饰的消费者中80后90后越来越多，他们用金饰混搭手表、手链，别具一格。

年轻人对国风的热爱延展到了运动品牌上，长假首日，银泰百货国货运动品牌整体增长达到15%，其中回力同比增长250%，鸿星尔克同比增长85%，中国李宁同比增长50%。中国李宁在产品中用上了手工十字针、编织流苏、植物染色等民族工艺。

人文考古游渐成风潮。飞猪平台上，博物馆、非遗及文旅融合类商品订单量环比涨超15倍。尤其是三星堆，在新一轮考古成果发布后，民众参观热情不断高涨，四川省文旅厅公布的数据显示，国庆期间三星堆博物馆门票连续多日售罄，假期前4天累计接待游客7.13万人次，较2020年同期增长167%。

文化旅游带动文创产品热卖。三星堆博物馆天猫旗舰店负责人透露，10月1日-10月4日，店铺访问超过10万人次，销售排名前三的产品是：考古盲盒、川蜀小堆堆盲盒、祈福神官盲盒。同期，天猫文创类商品成交额同比增长50%，故宫博物院、国家博物馆、苏州博物馆、敦煌研究院的天猫旗舰店人气最旺。

海淘出口双向火热

疫情之下，越来越多人在家“云出境逛街”买全球，进口新消费成为中国内需增长的新动能。天猫国际的数据显示，10月1日-4日，天猫国际成交额同比增长超50%。中西部地区显示出巨大潜力：10月1日-4日，中西部消费者通过天猫国际购买进口商品的成交额同比增长超过40%，其中，广西、江西、山西、湖南、安徽增幅较大。

海外品牌看好中国经济增长潜力，加速通过跨境电商进入中国市场。过去一年，平均每月有400多个新品牌入驻天猫国际；今年以来，新品牌入驻数量同比增长超60%。来自冰岛、摩纳哥、古巴、希腊、丹麦的进口商品增速最快。一边“买全球”，另一边“卖全球”。“中国制造”继续深受全球采购商和消费者的青睐。B2B出口平台阿里巴巴国际站的数据显示，小到电热毯、马桶，大到摩托车、游艇，不少品类商品今年以来的销售额同比增长超过30倍。跨境出口B2C平台“速卖通”9月成交额同比增长20%，中国厂家生产销售的服装鞋帽、电子产品、家用电器等商品在海外市场持续大卖。

(责编：曹淼、李源)