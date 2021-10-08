人民网北京10月8日电（记者许维娜）刚刚过去的“十一”黄金周再次点燃了消费者的出行、旅游和购物热情。多方数据显示，国内旅游市场强势复苏，“长假经济”效应凸显。红色旅游、乡村旅游等旅游业态再走俏，旅游人群年轻化的趋势也带动了主题玩法不断地推陈出新。

记者从文化和旅游部获悉，经文化和旅游部数据中心测算，10月1日至7日，全国国内旅游出游5.15亿人次，按可比口径同比减少1.5%，按可比口径恢复至疫前同期的70.1%。实现国内旅游收入3890.61亿元，同比减少4.7%，恢复至疫前同期的59.9%。假日市场总体安全平稳有序。

以北京为例，官方发布的数据显示，今年国庆假期，北京市接待旅游总人数861.1万人次，较去年同期基本持平，恢复至2019年同期的93.5%；旅游总收入108.2亿元，较去年增长15%，恢复至2019年同期的96.8%；人均花费1256.2元/人次，较去年增长16.6%，较2019年同期增长3.5%。

多个平台也相继发布了国庆假期旅游数据，综合出行、旅游、住宿、餐饮等维度数据来看，自驾游、短途游、周边游备受游客青睐，成为国庆出游的主要形式，通过红色旅游重温红色历史感受红色精神等成为今年国庆旅游亮点。同时，各地纷纷推出新玩法、提供新服务、带来新体验，满足游客个性化、多元化需求。

记者注意到，在经历了暑期旅游高开低走后，国庆期间各地迎来了补偿式出游热潮，全国多地知名景区连续多日入园量达到峰值。另外，北方局部地区降温、多变的气候并未影响人们整体的出游热情。

携程研究院高级研究员谢晓青表示，今年国庆出游总体呈现周边、长线两开花的局面，城市微度假、周边深度游、省内长线游、跨省长线游等玩法多样。

国庆假期中，省内游和跨省游出行占比各半，一地深度探索更受欢迎，由于部分地区出行限制，短途周边和省内长线游热度提升最快，红色旅游、乡村游、亲子休闲、赏秋风光游等主题最受欢迎。来自携程数据显示，门票、租车、主题游较2019年同期增长分别为19%、43%、47%，个性化、自由出行更受欢迎。

飞猪数据也显示，短途旅游热度不减，飞猪国庆出游的订单中，本地及周边游占比近六成。同时，出游人群近七成是90后，00后红色旅游订单量同比涨超80%。

红色旅游成为今年国庆又一亮点。飞猪平台上，00后国庆红色旅游订单量同比涨超80%。长沙、湘潭、南昌、遵义、延安、嘉兴、井冈山等成为红色旅游热门目的地。

趁着假期带娃探访红色旧址、重温红色历史，也成为不少家长的选择。携程数据显示，红色景区亲子游占比较去年同期提升30%。最热门红色旅游目的地TOP 10为：北京、延安、长沙、南京、西昌、嘉兴、遵义、六安、上海、安阳。

红色情怀点亮了这个国庆长假。据猫眼专业版数据，截至2021年10月7日16时01分，2021国庆档新片总票房（含预售）破45亿。抗美援朝巨制《长津湖》上映8天票房达33.83亿元，打破多项中国影史纪录，成为今年国庆档的最大赢家。

中国社科院旅游研究中心主任宋瑞认为，红色旅游兼具红色教育和旅游活动的双重属性，充分发挥红色旅游的价值功能，不仅是新时代推进红色旅游高质量发展的必由之路，更是弘扬民族精神、凝聚民族力量的重要方式。

原生态的田园乡村越来越成为年轻人期待的旅游地点，更是“城市出逃一族”抚慰焦虑及紧张的诗和远方。飞猪数据显示，国庆乡村民宿订单量环比上月增长超560%，增速超过酒店。00后乡村民宿订单量增长超400%，大理、舟山、丽江、黄山、桂林、黔东南、北海、湖州及张家界等地乡村民宿预订火爆。

除了亮眼的数据，今年“十一”黄金周还有哪些特色？

旅游人群年轻化的趋势也使得旅游玩法翻新，人文考古游渐成风潮。飞猪平台上，博物馆、非遗及文旅融合类相关商品订单量环比涨超15倍。尤其是三星堆，在新一轮考古成果发布后，民众参观热情不断高涨，四川省文旅厅公布的数据显示，国庆期间三星堆博物馆门票连续多日售罄，假期前4天累计接待游客7.13万人次，较2020年同期增长167%。

记者注意到，还有不少人在家周边游园、逛展、看演出。大麦数据显示，国庆档全国演出观演人次较春节档提升了4倍。此外，国庆前夕开业的北京环球度假区带火了主题公园游，夸克搜索上，关键词“主题公园”热度最高。

支付宝发布报告显示，在有序防疫的背景下，长假推动经济火爆，景区、商超、便利店、免税店消费全部上涨，主题乐园、博物馆和不夜城等景区、商圈人气十足。同时，数字化也带来“宅家消费”崛起，奶茶、撸宠等假日服务走俏，进一步释放年轻人内需潜力。

“随着长假以家庭为单位的出游人群增多，今年国庆，主题游、乡村游项目也不断创新，游客在周边乡村也能体验沉浸、互动式的多样玩法。”谢晓青表示，随着青少年在行走课堂中求知需求的增大，研学类产品也在长假期间受到家长喜爱。

(责编：乔业琼、吕骞)