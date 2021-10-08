人民网北京10月8日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局7日发布的最新外汇储备数据显示，截至2021年9月末，我国外汇储备规模为32006亿美元，较8月末下降315亿美元，降幅为0.97%。

对于9月外汇储备规模变动的原因，国家外汇管理局副局长、新闻发言人表示，2021年9月，我国外汇市场运行平稳，外汇交易理性有序。国际金融市场上，受新冠肺炎疫情进展、主要国家货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，主要国家金融资产价格总体下跌。

“外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额减少，与资产价格变化等因素共同作用，当月外汇储备规模下降。”王春英表示。

民生银行首席研究员温彬告诉人民网记者，我国经济基本面持续向好，具有长期稳定的基础，本月外汇储备规模减少，主要由估值因素导致。

温彬进一步解释说，汇率方面，9月，美元汇率指数上涨1.7%至94.2，非美元货币对美元整体贬值，英镑下跌2%，欧元下跌1.9%，日元下跌1.1%，我国外汇储备中，以非美元货币计价的部分折算为美元后减少。资产价格方面，债券方面，以美元标价的已对冲全球债券指数下跌0.9%；股票价格涨跌互见，日经225指数上4.9%，标普500指数下跌4.8%，欧元区斯托克50指数下跌3.5%。

值得注意的是，尽管9月我国外汇储备规模环比回落，但已经连续5个月位于3.2万亿美元之上，外汇储备规模整体稳定。

“目前，我国外汇市场供求是基本平衡的，考虑到我国宏观经济和金融市场情况，外汇储备将维持在大约3.2万亿美元的规模。”中国外汇投资研究院副院长赵庆明表示。

温彬认为，下一阶段，我国外汇储备规模将继续保持稳定。我国经济将继续延续稳中向好的复苏态势，宏观政策加强跨周期调控，主要经济指标运行在合理区间，经济基本面持续向好，外汇储备规模具备保持稳定的基础。同时，我国要做好宏观政策的跨周期调节，继续大力提振内需，加快补短板、强弱项，平衡好稳增长与防风险的关系，做好应对各种风险冲击的准备。

“当前新冠肺炎疫情仍在持续演变，全球经济复苏面临挑战，国际金融市场不确定性因素增多。但我国经济长期向好的基本面没有改变，发展韧性持续显现，有利于外汇储备规模保持总体稳定。”王春英表示。

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