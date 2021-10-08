新华社北京10月8日电（记者樊曦、王优玲）中国国家铁路集团有限公司8日发布的数据显示，10月1日至7日，全国铁路共发送旅客超8350万人次。

各地铁路部门加大客运服务工作力度，努力让广大旅客平安、有序、温馨出行。中国铁路郑州局集团公司各大火车站优化进出站流线，增设引导标识，组织党员服务队和青年志愿者，为旅客提供便捷温馨服务。中国铁路武汉局集团公司通过车站服务台、微博预约、热线电话等线上线下相结合的方式，为重点旅客提供个性化、定制式爱心助行服务。中国铁路广州局集团公司在海口、三亚等热门旅游城市车站配备防暑降温用品，动态监测候车室温度，为旅客提供凉爽舒适的候车环境。

电力方面，假日期间，国网山东招远市供电公司工作人员深入当地客运站和龙青高速服务区，对辖区重点线路及充电桩供电设备“体检”。南方电网贵州兴义供电局成立保供电专项工作小组，强化机场、铁路、码头等重要交通枢纽的供电设施安全检查。国网山东汶上县供电公司电力作业人员深入当地客运站和新能源公交车充电站点，对重要电力设施进行全面巡视检查，全力保障国庆假期供电安全稳定。

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