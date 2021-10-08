民政部：截至2020年底全国社会组织固定资产4785.5亿元 吸纳就业1061.8万人
人民网北京10月8日电 （王仁宏）据民政部消息，日前，民政部印发《“十四五”社会组织发展规划》（以下简称《规划》），明确了“十四五”时期社会组织发展的总体要求、主要任务和保障措施，为进一步规范社会组织登记管理、推动我国社会组织高质量发展作出系统安排。
《规划》总结了“十三五”社会组织发展成就。经过“十三五”时期的不懈努力，社会组织党的领导不断加强、制度改革不断深化、监管执法不断强化、扶持政策不断完善、发展成效不断显现。截至2020年底，全国社会组织固定资产4785.5亿元，吸纳就业1061.8万人。各类社会组织广泛参与脱贫攻坚，实施扶贫项目超过9.2万个，投入各类资金1245亿元；积极参与疫情防控和复工复产，累计接受社会各界捐赠资金约396.27亿元、物资约10.9亿件。中央财政设立支持社会组织参与社会服务项目，累计投入资金15.8亿元，直接受益对象1300多万人次。这一系列显著成效为“十四五”规划的实施奠定了扎实的工作基础。
《规划》明确了社会组织发展的指导思想、基本原则和主要目标及相关发展预期指标，强调要坚持党建引领，保证发展方向；坚持政治属性，履行法定职责；坚持人民至上，加强能力建设；坚持居安思危，统筹发展安全。提出到2025年，党建引领、统一登记、各司其职、协调配合、分级负责、依法监管的中国特色社会组织管理体制更加健全，政社分开、权责明确、依法自治的社会组织制度更加完善，结构合理、功能完善、竞争有序、诚信自律、充满活力的社会组织发展格局更加定型；社会组织专职工作人员数量达到1250万人，社会组织固定资产达到5900亿元，获得3A（含）以上评估等级的全国性、省本级登记的社会组织占其登记社会组织比例达到25%，法人治理结构健全、无不良信用信息记录的社会组织占全部社会组织比例超过80%，实现社会组织发展从“多不多”、“快不快”向“稳不稳”、“好不好”转变，从注重数量增长、规模扩张向能力提升、作用发挥转型。
为实现上述发展目标，《规划》部署了“十四五”时期推动社会组织高质量发展的主要任务。
一是加强社会组织党的建设。以党的政治建设为统领，推动社会组织党建工作水平全面提升，推进社会组织党的组织和党的工作全覆盖。
二是完善社会组织法律制度。加强顶层制度设计，推动出台《社会组织登记管理条例》，推动修订《中华人民共和国慈善法》，会同有关部门研究论证行业协会商会立法，发挥地方立法先行先试作用。
三是规范社会组织登记。强化社会组织登记审查，优化社会组织在层级、区域、分布、类型等方面的结构性布局，提高慈善组织在社会组织中的占比，形成社会组织登记“有进有出”工作局面，提升社会组织登记服务效能。
四是健全社会组织监管体系。健全完善综合监管体制，推进社会组织制度化、精细化、专业化监管，强化对社会组织的政治、行政、纪检、执法、财会、税务、审计、金融、行业及社会监督，加强社会组织网上活动管理。
五是提升社会组织执法水平。加大执法力度，完善执法机制，规范执法程序，提升执法能力，推动建立社会组织负责人违法惩戒制度，在线索发现、证据移交、联合执法、通报整改等方面加强有关部门工作联动，施行《社会组织登记管理机关行政处罚程序规定》，做到执法全程可回溯、重大执法决定法制审核全覆盖，加强执法人员培训培养，推进“互联网+行政执法”。
六是加强社会组织自身建设。聚焦内部治理、品牌建设和数字赋能，完善社会组织章程示范文本，开展专业化、差异化、个性化特色服务，形成更多有竞争力的服务品牌，推广社会组织智能化办公系统，提高社会组织舆情应对能力和“互联网＋”服务水平。
七是引导支持社会组织发展。对政治过硬、作用明显、贡献突出的社会组织进行表彰奖励，推动社会组织有序承接政府转移职能，深化落实财政部、民政部《关于通过政府购买服务支持社会组织培育发展的指导意见》，提高政府购买服务项目资金使用效益，建立健全社会组织负责人能力提升制度。
八是发挥社会组织积极作用。发挥社会组织动员社会力量、链接各方资源、提供专业服务等方面优势，推动社会组织服务大局、服务基层，实施培育发展社区社会组织专项行动、社会组织治理体系和治理能力建设工程、部管社会组织质量提升工程。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 市场监管总局依法对美团在中国境内网络餐饮外卖平台服务市场实施“二选一”垄断行为作出行政处罚
- 人民网北京10月8日电 （记者李楠桦）据市场监管总局消息， 根据《反垄断法》第四十七条、第四十九条规定，综合考虑美团违法行为的性质、程度和持续时间等因素，2021年10月8日，市场监管总局依法对其作出行政处罚决定，责令美团停止违法行为，全额退还独家合作保证金12.89亿元，并处以其2020年中国境内销售额1147.48亿元3%的罚款，计34.42亿元。 据介绍，2021年4月，市场监管总局依据《反垄断法》对美团在中国境内网络餐饮外卖平台服务市场滥用市场支配地位行为立案调查。…
- 评论
- 关注