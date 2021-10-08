人民网北京10月8日电 （王仁宏）据民政部消息，日前，民政部印发《“十四五”社会组织发展规划》（以下简称《规划》），明确了“十四五”时期社会组织发展的总体要求、主要任务和保障措施，为进一步规范社会组织登记管理、推动我国社会组织高质量发展作出系统安排。

《规划》总结了“十三五”社会组织发展成就。经过“十三五”时期的不懈努力，社会组织党的领导不断加强、制度改革不断深化、监管执法不断强化、扶持政策不断完善、发展成效不断显现。截至2020年底，全国社会组织固定资产4785.5亿元，吸纳就业1061.8万人。各类社会组织广泛参与脱贫攻坚，实施扶贫项目超过9.2万个，投入各类资金1245亿元；积极参与疫情防控和复工复产，累计接受社会各界捐赠资金约396.27亿元、物资约10.9亿件。中央财政设立支持社会组织参与社会服务项目，累计投入资金15.8亿元，直接受益对象1300多万人次。这一系列显著成效为“十四五”规划的实施奠定了扎实的工作基础。

《规划》明确了社会组织发展的指导思想、基本原则和主要目标及相关发展预期指标，强调要坚持党建引领，保证发展方向；坚持政治属性，履行法定职责；坚持人民至上，加强能力建设；坚持居安思危，统筹发展安全。提出到2025年，党建引领、统一登记、各司其职、协调配合、分级负责、依法监管的中国特色社会组织管理体制更加健全，政社分开、权责明确、依法自治的社会组织制度更加完善，结构合理、功能完善、竞争有序、诚信自律、充满活力的社会组织发展格局更加定型；社会组织专职工作人员数量达到1250万人，社会组织固定资产达到5900亿元，获得3A（含）以上评估等级的全国性、省本级登记的社会组织占其登记社会组织比例达到25%，法人治理结构健全、无不良信用信息记录的社会组织占全部社会组织比例超过80%，实现社会组织发展从“多不多”、“快不快”向“稳不稳”、“好不好”转变，从注重数量增长、规模扩张向能力提升、作用发挥转型。

为实现上述发展目标，《规划》部署了“十四五”时期推动社会组织高质量发展的主要任务。

一是加强社会组织党的建设。以党的政治建设为统领，推动社会组织党建工作水平全面提升，推进社会组织党的组织和党的工作全覆盖。

二是完善社会组织法律制度。加强顶层制度设计，推动出台《社会组织登记管理条例》，推动修订《中华人民共和国慈善法》，会同有关部门研究论证行业协会商会立法，发挥地方立法先行先试作用。

三是规范社会组织登记。强化社会组织登记审查，优化社会组织在层级、区域、分布、类型等方面的结构性布局，提高慈善组织在社会组织中的占比，形成社会组织登记“有进有出”工作局面，提升社会组织登记服务效能。

四是健全社会组织监管体系。健全完善综合监管体制，推进社会组织制度化、精细化、专业化监管，强化对社会组织的政治、行政、纪检、执法、财会、税务、审计、金融、行业及社会监督，加强社会组织网上活动管理。

五是提升社会组织执法水平。加大执法力度，完善执法机制，规范执法程序，提升执法能力，推动建立社会组织负责人违法惩戒制度，在线索发现、证据移交、联合执法、通报整改等方面加强有关部门工作联动，施行《社会组织登记管理机关行政处罚程序规定》，做到执法全程可回溯、重大执法决定法制审核全覆盖，加强执法人员培训培养，推进“互联网+行政执法”。

六是加强社会组织自身建设。聚焦内部治理、品牌建设和数字赋能，完善社会组织章程示范文本，开展专业化、差异化、个性化特色服务，形成更多有竞争力的服务品牌，推广社会组织智能化办公系统，提高社会组织舆情应对能力和“互联网＋”服务水平。

七是引导支持社会组织发展。对政治过硬、作用明显、贡献突出的社会组织进行表彰奖励，推动社会组织有序承接政府转移职能，深化落实财政部、民政部《关于通过政府购买服务支持社会组织培育发展的指导意见》，提高政府购买服务项目资金使用效益，建立健全社会组织负责人能力提升制度。

八是发挥社会组织积极作用。发挥社会组织动员社会力量、链接各方资源、提供专业服务等方面优势，推动社会组织服务大局、服务基层，实施培育发展社区社会组织专项行动、社会组织治理体系和治理能力建设工程、部管社会组织质量提升工程。

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