12月9日，由联合国粮农组织和浙江大学联合主办，中国农业农村部对外经济合作中心与拼多多支持的“第二届全球农创客大赛”决赛结果正式揭晓。

与首届大赛相比，本届大赛吸引了更多全球青年农创客团队踊跃参加，近40个国家共157支团队参与。其中，10支团队凭借突出的创新解决方案入围总决赛。经过激烈的角逐，来自加纳的“Growfor me”团队脱颖而出，荣获本届大赛的金奖；来自德国和巴基斯坦的EPTeck Technologies团队荣获大赛银奖；来自中国的大学生团队以棉花秸秆进行饲料转化的创新扶贫项目，摘得大赛的铜奖。

在本届大赛中，全球五大洲共10支团队进入决赛，其中4支团队来自中国。

正如浙江大学副校长何莲珍在开幕致辞中所强调的：“青年在农业与食物系统数字化转型中发挥很重要的作用。”本次大赛旨在鼓励全球青年和女性农创客，通过创新商业模式和数字解决方案，助力推进数字乡村的进程。这也是继“第二届多多农研大赛”之后，联合国粮农组织、浙江大学再次与拼多多合作在今年举行的一场青年农研科创的活动。

去年12月，在“首届全球农创客大赛”上，全球青年农创客集中展现了数字农业领域的创新潜力和前沿技术，今年的农创客大赛则更注重数字技术对全球农村的赋能和转型。据了解，此次农创客决赛的10支队伍成员分别来自中国、英国、加纳、德国、巴基斯坦、加拿大、印度、伊朗、乌干达，特立尼达等国家，共覆盖亚洲、非洲、北美洲、南美洲、欧洲等5个大洲。

在大赛中拔得头筹的加纳团队GrowFor Me (GFM)展示的是一款用于农业社区的微型聚合器平台(MAP)。据介绍，该聚合器平台主要通过移动支付向非洲农村地区提供小额融资，以协助当地承购商从非洲农民手中收购农产品，并向当地农民实时提供市场价格信息，目前已在非洲9个国家和地区广泛使用。在评审团看来，这将为非洲多个农业市场带来前所未有的机遇，推动非洲大陆商品聚合和小农融资的数字化。来自德国的EPTeck Technologies团队展示的则是一种基于物联网的精准农业解决方案。该系统基于对空气中湿度、温度等数据的收集和分析，通过手机应用程序和自动化设备控制灌溉和施肥等，可以大幅提高农业资源的使用效率。来自中国新疆维吾尔自治区大学生团队带来的项目名叫“点草成金”，把科研方向聚焦到棉花的再利用上。该团队展示的“秸秆与饲料转化的综合扶贫项目”，主要通过棉秆包裹和微贮方式，为当地的牛羊提供新型饲料，不仅提高了棉秆的饲料价值，扩大牛羊养殖规模，也有效减少了秸秆焚烧带来的环境污染。

在评审过程中，来自中国浙江的福居农业团队现场展示了“蓝色小龙虾”，也引起了评审专家的广泛关注。据介绍，该款“蓝色小龙虾”原产澳洲，与国内的小龙虾相比，体型较大出肉更多，价格也更高昂，经过福居农业在新的育种和养殖技术的改造下，“蓝色小龙虾”将以亲民的价格爬上消费者餐桌。

浙江大学食物经济与农商管理研究所所长卫龙宝认为，“鼓励支持更多的青年和妇女加入到全球数字农业创业的行列，需要国际组织、高等院校、科研院所、非政府组织、行业领袖企业等多方面的支持与通力合作”。为此，联合国粮农组织、浙江大学连续两年与拼多多展开紧密合作，全面推动全球青年农研科创活动。此前不久，拼多多还在联合国粮农组织支持下、联合中国农业大学、浙江大学举办了“第二届多多农研科技大赛”。

数十位农研人员汇聚在云南的“多多农研基地”（彭来摄）

在 “第二届多多农研大赛”上，数百名来自世界各地的选手报名参赛。其中，大部分入围队伍的队员为90后、95后。在决赛中，4支战队脱颖而出，并奔赴位于云南的“多多农研基地”， 开启了为期6个月的番茄种植比拼。目前，4支战队正在通过远程的方式悉心培育番茄种苗。预计12月，首批AI番茄就将挂果成熟。

今年8月份，拼多多还投入100亿设立了“百亿农研专项”。该专项旨在面向农业及乡村的重大需求，不以商业价值和盈利为目的，致力于推动农业科技进步，科技普惠，以农业科技工作者和劳动者进一步有动力和获得感为目标。截至目前，拼多多已经连续将Q2、Q3两个季度的利润投入到该专项中。

作为农产品上行平台，拼多多一直致力为农业农村培养年轻力量。据拼多多最新发布的《2021新新农人成长报告》显示，截至2021年10月，在拼多多平台上，1995年之后出生的“新新农人”数量已超过12.6万人。这些‘新新农人’群体通过自身的创业创新已经成为推动乡村振兴、农业农村现代化的崭新力量。