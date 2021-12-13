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11月我国货运指数有所放缓 客运指数降幅扩大

2021年12月13日10:04 | 来源：人民网
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人民网北京12月13日电 （记者许维娜）记者日前从交通运输部科学研究院获悉，11月中国运输生产指数（CTSI）总体呈现“货运有所放缓、客运降幅扩大”的特点。

数据显示，2021年11月，中国运输生产指数（CTSI）为155.4点，同比下降10.5%，两年平均下降6.8%、降幅较10月扩大3.0个百分点。分结构看，CTSI货运指数为198.8点，同比增长0.2%，两年平均增长3.7%；CTSI客运指数为71.7点，同比下降43.5%，两年平均下降34.7%。

中国运输生产指数（CTSI）同比增速走势图。交通运输部科学研究院供图

交通运输部科学研究院信息中心副主任周健在接受记者采访时表示，11月CTSI指数总体呈现“货运有所放缓、客运降幅扩大”的特点。其中，CTSI货运指数两年平均增长3.7%，增速较10月虽然放缓0.7个百分点，但从下半年以来发展趋势看，货运指数两年平均增速连续第5个月保持在4%左右，总体仍维持在相对稳定的增长区间。

周健认为，受疫情多点散发影响，加上奥密克戎变异毒株在一些国家和地区扩散，公众出行活动进一步减少，11月CTSI客运指数两年平均下降34.7%，降幅较10月扩大11.1个百分点。

CTSI货运指数两年平均增速走势图。交通运输部科学研究院供图

据悉，中国运输生产指数（CTSI）以铁路、公路、水路、民航客货运量为基础指标加权合成，综合反映交通运输行业总体运行情况。指数由综合指数以及客运、货运两个分项指数构成。

(责编：罗知之、高雷)

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