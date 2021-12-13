人民网北京12月13日电 （申佳平）冷链物流连接田间地头、百姓餐桌，是重要的民生领域。近日，国务院办公厅印发《“十四五”冷链物流发展规划》（以下简称《规划》）。作为我国冷链物流领域第一份五年规划，其有何意义？重点任务有哪些？又将发挥什么作用？下面带你一起了解！

从农田到餐桌 冷链物流不容忽视

“发展迅速，成效显著！”在国家发展改革委13日举行的新闻发布会上，国家发展改革委经济贸易司副司长张江波用八个字概括目前我国冷链物流领域的发展状况。

近年来，随着城乡居民生活水平逐步提高，生鲜食品消费需求不断增加。人民群众不仅要“吃得饱、吃得好”，而且要“吃得放心、吃得安全、吃得健康”。据有关方面统计，“十三五”期间，我国冷库容量、冷藏车保有量年均增速分别超过10%和20%。截至2020年，冷链物流市场规模超过3800亿，冷库容量约1.8亿立方米，冷藏车保有量超过28万辆，分别是“十二五”期末2.4倍、2倍和2.6倍左右。

但张江波同时坦言，由于我国冷链物流发展起步较晚、基础薄弱，与发达国家相比还有较大差距，特别是发展不平衡不充分问题突出，诸如缺少集约化、规模化运作的冷链物流枢纽设施；产地预冷、冷藏和配套分拣加工等设施建设滞后；大中城市冷链物流体系不健全；冷链物流企业国际竞争力不强；专业人才培养不足等等。

冷链物流到底有多重要？张江波表示，冷链物流是减少农产品产后损失和食品流通浪费的重要手段；是支撑农业规模化产业化发展，促进农业转型和农民增收，助力乡村振兴的重要基础；是健全“从农田到餐桌、从枝头到舌尖”的生鲜农产品质量安全体系，提高疫苗等医药产品全过程品质管控能力的重要保障，在双循环中的地位和作用不容低估、十分重要。

“《规划》是我国冷链物流领域第一份五年规划，并以国务院文件印发，首次从构建新发展格局的战略层面，对建设现代冷链物流体系作出全方位、系统性部署，提出一系列务实、可操作、可落地的具体举措，具有重要‘里程碑’意义。”张江波说。

打好“组合拳” 解决农产品产后损耗

当前我国农产品产地冷藏保鲜设施总量不足、地域分布不均，商品化处理能力较弱，再加上与骨干冷链物流网络缺乏有效衔接，产后损失较大。

张江波表示，对此，《规划》按照“分类指导、统筹推进”的总体思路，一方面，聚焦产地、运输、销地等三个主要环节存在的问题，加强产地冷链物流基础设施建设，提高冷链运输服务质量，完善销地冷链物流网，着力健全冷链物流服务链条；另一方面，围绕重点领域，优化主要农产品和医药产品冷链物流服务，促进技术装备和发展模式创新，培育骨干企业，完善标准体系，加强人才培养，夯实冷链物流发展的基础支撑，加强冷链物流全链条监管。

不仅如此，《规划》提出要建设100个左右国家骨干冷链物流基地。通过积极加强系统谋划，加大政策支持力度，着力打“组合拳”：

一是强化战略定位。将国家骨干冷链物流基地纳入“十四五”冷链物流发展整体布局。

二是综合考虑农产品生产、流通空间格局、大型消费市场以及冷链物流基础设施区域分布，依托农产品优势产区、重要集散地和主销区，选择100个左右城市作为国家骨干冷链物流基地承载城市，开展基地建设，推动提高农产品产运销一体化运作、全程“不断链”水平，带动提升冷链物流规模化、集约化、组织化、网络化运行水平。

三是强化政策支持。2021年，国家发展改革委设立城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项，将国家骨干冷链物流基地范围内的公共性、基础性设施补短板项目建设纳入支持重点，首批17个基地相关项目建设已获得资金支持。另外，还通过优先纳入地方政府专项债项目备选清单、推荐给相关金融机构等方式，加大政策支持力度。

未来五年，我国冷链物流如何发展？

据了解，《规划》共11章、43条，分为五个部分，结合我国国情和冷链产品生产、流通、消费实际，围绕“6+1”重点品类，包括肉类、水果、蔬菜、水产品、乳品、速冻食品等生鲜食品，以及疫苗等医药产品，聚焦制约冷链物流发展的突出瓶颈和痛点难点卡点问题，对“十四五”时期冷链物流发展作出全面部署。

《规划》提出，到2025年，初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络，基本建成符合我国国情和产业结构特点、适应经济社会发展需要的冷链物流体系，调节农产品跨季节供需、支撑冷链产品跨区域流通的能力和效率显著提高，对国民经济和社会发展的支撑保障作用显著增强。

张江波具体介绍，在宏观层面，《规划》提出建设“四横四纵”8条国家冷链物流骨干通道，通过“四横四纵”串接农产品主产区和19个城市群，形成内外联通的国家冷链物流骨干通道网络。同时打造“三级节点、两大系统、一体化网络”的“321”冷链物流运行体系。

在行业层面，《规划》提出产销冷链集配中心建设。其中，在产地，建设一批产地冷链集配中心，推广“移动冷库+集配中心（物流园区）”等新模式。在城市，建设一批销地冷链集配中心，集成整合流通加工、区域分拨、城市配送等功能。通过产销冷链集配中心建设，形成“分散”到“集中”再到“分散”的冷链物流组织模式。

在运行层面，《规划》提出打造消费品双向冷链物流新通道，促进农民增收和消费升级。在生产端，按照“一村一品”、“一县一品”、“多品聚集”，发展“平台企业+农业基地”、“生鲜电商+产地直发”等新业态新模式，畅通高品质农产品上行新通道；在消费端，推动冷链物流服务网络向中小城镇和具备条件的农村地区下沉，鼓励供销合作、邮政快递、交通运输、电商等企业共建共用冷链物流设施，打通高品质生鲜消费品下乡进村新通道，扩大生鲜等高品质消费品供给。

“在此基础上，鼓励大型生鲜电商、连锁商超等企业统筹建设城乡一体冷链物流网络，加强城乡冷链设施对接，推动城乡冷链网络双向融合，打造‘上行下行一张网’，促进城乡冷链物流双向均衡发展。”张江波说。

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