图为中老铁路（成渝—万象）首列国际货运班列在重庆国际物流枢纽园区等待发车。图片来源：海关总署官网

人民网北京12月13日电 （记者杨曦）据海关总署消息，近日，川渝首列中老铁路（成渝—万象）国际班列在重庆海关所属渝州海关监管下从团结村中心站顺利发运。

据了解，此次首发班列共载有58个标箱，货源品类主要为“重庆制造”摩托车配件、干坚果类食品等，货值共388.2万元人民币，主要目的国为老挝、缅甸、泰国等地。

作为“一带一路”“硬联通”的重要组成部分，中老铁路不仅加速推动中国与周边邻国的互联互通，也为重庆开展国际贸易提供了一条全新的大通道，重庆的传统产品、特色产品、优势产品借助中老铁路（成渝—万象）国际班列可以更稳、更快、更畅地走向国际市场。此次重庆、成都两地共建共商、联合首发国际班列，也是成渝地区双城经济圈深化合作的重要举措，提升了川渝地区面向东南亚的对外开放水平，推动重庆加速打造内陆国际物流分拨中心。

为保障首列班列顺利发运，渝州海关成立专项保障小组，深化与口岸海关的联动协作，结合班列运营实际，指导企业提前做好铁路舱单和出口货物申报工作，确保班列货物优先审单、优先查验、优先放行。

渝州海关关长张涛介绍，海关将不断提升铁路便利化通关水平，探索扩大‘铁路快通’等业务适用覆盖面，助推中老铁路（成渝—万象）国际班列高效集约运行，促进班列与‘一带一路’融合发展，服务对外开放新格局。

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