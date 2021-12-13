人民网北京12月13日电 （记者王震）据海关总署官方微信消息，近日，中国海关与南非海关签暑“经认证的经营者”（即 Authorized Economic Operator，通常简称为AEO）互认安排。中国海关与南非海关实现互认后，两国AEO企业货物将在通关中享受较低单证审核率、较低查验率、优先查验、指定联络员沟通解决通关问题、非常时期优先快速处置等5类互认便利措施，可一定程度上降低企业的港口、物流等贸易成本，有力促进两国企业贸易安全顺畅，为两国扩大贸易和投资规模营造更加便利的营商环境。

AEO制度是世界海关组织倡导的，由海关对守法程度、信用状况和安全水平较高的企业进行认证认可，从而给予其便利和优惠措施的制度。通过开展AEO互认合作，中国海关和互认国家（地区）海关AEO企业出口到对方的货物，能够直接享受当地海关实施的通关便利措施，从而降低贸易成本。

截至目前，中国已经与新加坡、韩国和南非等21个经济体47个国家（地区）签署了海关AEO互认安排（协定）。中国AEO企业对AEO互认国家（地区）进出口额约占其进出口总额的60%。

下ー步，中国海关将以共建“一带一路”国家、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）成员国、中东欧国家和重要贸易国家海关为重点，不断扩大AEO互认“朋友圈”，加快AEO互认磋商进程，为我国进出口企业在全球范围争取更多便利，助力企业高质量发展。

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