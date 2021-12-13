12月13日，临港新片区管委会与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”）在上海浦东举行战略合作签约。在上海银保监局金融创新监管互动机制的大力支持下，交银租赁携手中远海运发展股份有限公司、临港交通有限公司，在洋山特殊综保区落地国内金融租赁行业自贸区SPV跨境设备租赁创新项目。

据了解，临港新片区政策优势与金融监管先行先试形成合力，促成国内金融租赁行业自贸区SPV跨境设备租赁创新项目落地。新片区致力于打造金融开放新高地，连续出台包括财政扶持、政策贴息、人才激励在内的一系列优惠政策吸引金融等产业集聚。监管部门也通过制度创新和机制创新，大力推进金融供给侧结构性改革，支持金融机构服务临港新片区建设。此次国内金融租赁行业自贸区SPV跨境设备租赁创新项目成功落地，充分体现了临港新片区的制度创新优势和产业政策吸引力。

本次签约项目聚焦国际航运和新能源车辆两大重点产业，服务实体经济，支持临港自贸区建设国际航运中心和宜居宜业新城。中远海运发展集装箱项目，是从境外引进集装箱用于上海航运企业增加运力，是服务中国企业抗击疫情保障全球供应链的具体体现。临港交通中运量无轨电车项目，是服务新片区以人民为中心加快建设宜居宜业新城的创新业务。两个SPV创新项目有利于临港新片区进一步集聚国际航运和新能源汽车产业要素，增强临港新片区进一步发挥高质量发展发动机和增长极作用，服务浦东高水平改革开放引领区建设，服务国际国内双循环新发展格局。

交银租赁相关负责人表示，此次金融创新充分体现了交银租赁创新支持国家战略、服务实体经济的积极行动和切实作为。本次有效利用金融监管和自贸区相关政策，落地服务实体经济的创新业务模式，为金融租赁行业更广泛的服务临港新片区起到创新探索的引领作用，做出了有益的经验积累。按照协议，公司将以创新模式在后续合作中为中远海运和临港交通提供不少于50亿元的金融租赁业务支持，并进一步扩大服务范围，为集成电路、生物医药、高端装备制造等临港新片区重点产业提供更加优质的金融租赁服务。

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