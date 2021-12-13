原标题：国美打造全零售生态破局行业痛点难点

12月9日，2021凤凰网科技峰会召开。国美控股集团CEO杜鹃出席峰会，并发表题为《聚力创新 共赢未来——企业寻路新科技革命与产业变革的几点思考》的主题演讲。

杜鹃在发言中强调：“当新一轮科技革命和产业变革与我国转变发展方式形成历史性交汇，在大变局中，清醒识变者智、敏捷应变者勇、创新求变者胜。”

拥抱线上线下融合趋势 搭建全零售生态共享平台

2021年被称之为“元宇宙元年”，一颗种子终于发芽，背后实际上代表着前景巨大的线下与线上融合、虚拟与现实交互、物质与精神交融的未来场景，而离零售业和消费者最近的，无疑就是线上线下如何更好融合，是通过科技赋能和结构转型去实现商家的降本提效和用户的消费升级。

国美的做法是搭建一个全零售生态共享平台，其核心命题非常宏观，包括全零售、全场景、全模式、全零售生态，以及共享平台。

目前，国美构建线上、线下、供应链、物流、大数据&云和共享共建六个平台，借助“零售+服务+内容社交”的新经营模式打造 “人、货、场”新型闭环，通过打造城市展厅、家场景延伸等新空间，推出“一店一页”、视频导购等功能，将线上和线下、虚拟与实体、到网到店到家的场景融合贯通，助力消费者在各场景无缝穿行、自由沉浸、即时分享。

在用户端，国美依托原有的线下商场，通过直播、虚拟现实、人工智能和专业买手深度融合，打造智能视频导购服务，与其他电商形成差异化竞争。

面对商家，国美在其构建的全零售生态共享平台上，也将供应链优势发挥到极致。如果厂家在其他渠道的销售成本占30-35%，在国美则有望降低10-15个百分点左右，让出的利润空间，1/3会留给供应商，1/3体现在国美侧，还有1/3会回馈给用户。

也正是因为这一系列的改变，国美把自己从零售商转变成了平台商，通过六大平台的融合互补，就能保质保效地帮助零售商和厂商显著降本提效，也为消费者提供了“到网、到店、到家”的全场景一站式便捷服务。

深耕“零售业+家服务业” 科技助力开放共享

在演讲中，杜鹃重点强调了企业创新的三个维度：一是回归初心，创新应以人为本、为人所用、与人共享；二是企业主动担当，激发创新潜能；三则是打破藩篱，尽自身之力，重构行业对于创新环境的生态涵养。

国美深谙，并不是体量越大，覆盖的行业越多，越能体现一个平台的真正实力。流于形式的表层创新，看似豪迈的跨界尝试，未必有深耕主业来得稳扎稳打。国美是从电器零售一点一点发展起来的，不断扩展商品品类，“零售业和家服务业”始终是国美专注的核心。

为了更好地服务商家和顾客，国美将线下实体门店定位于“精品展示体验+本地生活服务”，并且主动把全套模式和标准向合作伙伴开放输出，以网格化布局，打造以“国美家”为代表的覆盖48个业态、128个细分类目的城市店、商圈店、区域店、社区店和社区驿站；以智慧物流和抢单平台的技术和模式创新，开放聚合社会物流资源，提升整体物流效率；同时推出共享共建平台，将供应链、场景、技术、服务等关键资源和能力，向各类有需要的合作伙伴开放接入，将基础设施、系统资源和配套服务与生产商、推广商、代运营商等各方力量共享共建。

创新向暖 “高冷”科技也要回归“乐”服务

零售行业的创新升级，离不开对新零售之路的探索，无论形式如何多种多样，其核心依然在于重服务、重体验、以“人”的需求为根本。

10月底，国美线上平台“真快乐”APP就进行了一次升级改版，开启了“乐·购新升级”的2.0时代。“购”的板块用“真选闭眼买”+“严选放心购”的创新模式，推动消费升级，助力消费者拥抱高品质生活。“乐”的板块则以赛事、榜单为特色提供娱乐化内容社交。乐和购两个板块，互动、互助、互补，成为国美全零售生态共享的平台与消费者之间最温暖也最坚韧的羁绊。

杜鹃在发言中提到，企业经营者有责任持续创新，以新技术赋能生产销售服务各环节，但也要时刻警惕技术的异化乃至失控风险，进而主动去还原数据图表背后的真实个体，去贴近柴米油盐中的现实需求。

诚如杜鹃所言“清醒识变者智、敏捷应变者勇、创新求变者胜”。面对新科技革命和产业变革赋予的时代使命，机遇与挑战并存，谋创新，就是谋未来。以锐意进取和坚韧不拔肩负起时代赋予企业的使命，以科技创新的智慧和善意去温暖百姓更高质量、更加美好的家生活，企业需持身立本，在大变局中交出一份责任与担当的新答卷。

(责编：董童、李源)