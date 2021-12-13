人民网北京12月13日电 （记者李栋）近日，农业农村部信息中心联合中国国际电子商务中心发布《全国农产品跨境电子商务发展报告（2020-2021）》（以下简称《报告》）。《报告》显示，2020年，我国农产品跨境电商零售进出口总额为63.4亿美元，同比增长19.8%。其中，进口额为61.8亿美元，同比增长24.1%；出口额为1.6亿美元，同比减少48.4%，贸易逆差拉大。

据农业农村部相关负责人表示，目前，我国农产品跨境电商保持良好发展势头，催生了农产品跨境电商直播新业态新模式，带动了食品品牌快速出海，激活了农业特色产业集群发展新动能。

《报告》显示，在新冠肺炎疫情全球蔓延背景下，跨境电商凭借其线上化、多边化、数字化等优势，呈现高速增长态势，成为稳外贸的重要力量。据海关总署数据，2020年，我国跨境电商进出口1.69万亿元，增长31.1%。其中跨境电商出口1.12万亿元，增长40.1%；跨境电商进口0.57万亿元，增长16.5%，展现出了巨大发展活力。

近年来，我国农业贸易发展态势持续向好，贸易规模持续扩大，全球农业贸易大国地位进一步巩固。《报告》显示，2020年，农产品贸易额达2468亿美元，与2012年相比年均增长2.3%。其中进口额1708亿美元、出口额760亿美元，年均增速分别为5.4%和2.3%。目前，我国已稳居全球第二大农产品贸易国、第一大进口国、第五大出口国，是大豆、棉花、油菜籽、猪羊肉、奶粉等大宗农产品全球最大买家，也是大蒜、生姜、罗非鱼、苹果、茶叶等产品的最大出口国。

机遇与挑战并存。《报告》指出，未来，随着高水平对外开放、乡村振兴、数字乡村等战略深入实施，农产品跨境电商发展潜力将进一步释放，农村电商与跨境电商协同创新效应将逐步显现，农产品跨境电商发展将迎来新的机遇。“但仍然面临扶持政策和监管制度不完善、跨境电商应用意识有待加强、运营能力亟需提高、整体产业服务体系尚不健全、专业人才短缺等挑战。”该负责人表示。

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