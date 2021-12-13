人民网北京12月13日电 （记者余璐）记者从全国绿化委员会办公室获悉，今年是全民义务植树开展40周年。40年来，全民义务植树以其特有的法定性、全民性、义务性和公益性在中华大地蓬勃展开。截至目前，全国适龄公民累计175亿人次参加义务植树，累计植树781亿株（含折算）。义务植树已成为世界上参加人数最多、持续时间最长、成就最显著的群众性绿化运动。

江西梅关国家森林公园森林植被丰富，焕发勃勃绿色生机。人民网记者 余璐摄

据介绍，1981年12月13日，第五届全国人民代表大会第四次会议通过了《关于开展全民义务植树运动的决议》，使植树造林、绿化祖国成为每一位适龄公民的法定义务。40年来，全民义务植树坚持“全国动员、全民动手、全社会共同参与”，发挥上下一心、集中力量办大事的制度优势，展现出强大的动员力、组织力和执行力，为全球生态治理树立了“绿色样板”，产生了积极广泛影响。

40年来，党和国家领导人身体力行、率先垂范，各大机关、各部门带头履“植”尽责，各地植纪念树、种纪念林蔚然成风。从消灭荒山荒地，到融入林草重点生态工程建设，再到开展大规模国土绿化行动，全民义务植树有力推进了国土绿化和美丽中国建设进程。

2021年4月10日，“共和国部长义务植树活动”在北京市大兴区举行。人民网记者 余璐摄

数据显示，目前，我国森林覆盖率已由80年代初12%提高到23.04%，森林蓄积量由90.28亿立方米提高到175.6亿立方米，全国城市建成区绿化覆盖率由80年代初的10.1%提高到41.11%，人均公园绿地面积由3.45平方米提高到14.8平方米，我国森林资源持续增长，城乡人居环境不断改善，总体上实现了由黄到绿、由绿到美的转变。随着义务植树运动的深入开展，“尊重自然、爱护自然”理念厚植人心，生态文明理念得到广泛认同，公众爱绿植绿护绿意识明显提高，全民义务植树不仅在祖国大地上栽下了片片绿色，也在全社会播撒了生态文明的种子，为推动生态文明建设凝聚了共识和合力。

经过40年的发展，义务植树尽责形式也在不断丰富，已拓展为造林绿化、抚育管护、认种认养、捐资捐物、志愿服务等八大类50多种，极大拓宽了公众的尽责渠道。特别是通过在15个省份开展“互联网+全民义务植树”试点，建立一批“互联网+全民义务植树”基地，打通了义务植树尽责“最后一公里”，让“云端植树”“码上尽责”成为现实，全民义务植树进入线上线下融合发展新阶段。

全国绿化委员会办公室相关负责人表示，下一步，将按照立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的要求，进一步推进全民义务植树法制化制度化规范化建设，创新全民义务植树管理方式，建立全民义务植树综合服务平台体系，加快建设各级各类义务植树基地，积极推进多种尽责形式落实落地，让“全年尽责、多样尽责、方便尽责”成为新常态，持续凝聚国土绿化的全民力量，为建设生态文明和美丽中国作出新的更大贡献。

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