原标题：百度王海峰：推进AI融合创新 让人工智能更好服务生活

12月11日，百度首席技术官王海峰在做客央视财经频道《对话》节目时表示，人工智能发展到现阶段体现出很强的融合创新特性，数据驱动和知识驱动两条技术路线的方法在逐步融合；任何科技突破都需要一个长期积累过程，清楚判断未来，选择正确方向，抱有坚定信念持续努力，才能逐渐收获科研成果。

中国电子信息产业集团首席科学家、中国工程院院士方滨兴，爱立信中国首席技术官彭俊江与王海峰一起，围绕前沿科技创新、学科交叉融合等话题展开探讨。

王海峰在谈到“首席科学家”角色时表示，“首席”不仅要有科研攻关能力，还应该深刻洞察技术和产业发展趋势，制定出符合企业发展方向的技术战略，根据战略组织大团队开展工程实施。彭俊江也表示，“首席科学家”的最大特点是要制定中长期目标，判断正确的发展方向。

百度智能云依托“云智一体“优势，正助力产业数字化转型与智能化升级一步到位，促进经济高质量发展。王海峰在节目中表示，“在通过智能云帮助企业转型升级的过程中，我们不仅提供技术，也在帮助企业培养技术人才。”

王海峰对“学科交叉、融合创新”发表看法，认为人工智能发展到现阶段体现出很强的融合创新特性。“人工智能依赖其他学科的发展，反过来，人工智能技术进步也会影响其他学科。”比如，人工智能与生物计算相融合。前不久，百度与知名医药企业合作，利用百度自主研发的LinearDesign平台，优化mRNA疫苗和药物的设计研发，用于人类疾病的治疗与预防。

百度“知识增强的跨模态语义理解关键技术及应用”近日获国家技术发明二等奖。该技术旨在突破跨模态语义理解瓶颈，让机器能够像人一样，通过语言、听觉、视觉等获得对真实世界的统一认知，实现对复杂场景的理解。作为此项技术第一完成人，王海峰在《对话》节目中谈到，自然语言处理是人工智能领域的重要方向，他已研究了近30年。30年间，技术在不断突破和进步。目前，百度翻译可实现203种语言间的互译，每天翻译过千亿字符，服务数亿用户。

王海峰在节目中表示，人工智能还有很大的发展空间。日前，央视新闻联合百度智能云打造的总台首个AI手语主播亮相，将成为听障人士在冬奥会期间“智”听新闻的伙伴。栩栩如生的“数字人”背后，依托的是百度智能云语音识别、自然语言处理、计算机视觉等AI技术。未来，人工智能相关应用将变得触手可及，更好地服务人们生活。

(责编：董童、李源)