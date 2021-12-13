原标题：餐饮行业就业大数据：00后从业者占比24.15%，北京餐饮企业招就两旺

不知不觉岁末将近，在疫情防控常态化与“双旦”节日叠加背景下，餐饮行业将迎来今年的最后一个客流量高峰期，为保障每位顾客都能享受细致周到的服务，餐饮企业纷纷加大力度招兵买马。近日，58同城招聘研究院发布了餐饮行业就业大数据，从求职者画像、城市、岗位、薪资等多维度，洞察行业招聘、求职现状，为企业精准招才、求职者理想就业提供行动指南。

95后、00后占“半边天” 北京招聘求职活跃度双高

根据58同城招聘研究院数据，2021年11月，全国餐饮行业求职者中，男性从业者的人数较高，占比为60.44%；就业群体偏年轻化，95后和00后从业者占比分别为22.42%、24.15%，合计约占整体从业人员半数；教育水平上，初中及以下、高中、中专/技校的占比分别为33.27%、23.32%、21.87%，这表明行业求职者以技能型人才为主。从工作年限上看，有1-3年工作经验的求职者占比较高，为26.10%，这意味着，该行业求职者在拥有一定工作经验后，再次择业的可能性较高。

从城市活跃度上来看，2021年11月，北京餐饮企业招聘、求职需求最旺盛。无论是餐饮业发展规模还是速度，北京均处于国内领先的地位，北京餐饮行业呈现“百家争鸣”之势，尤其是经过疫情后，餐饮企业纷纷朝着数字化转型、线上线下融合方向发展，因此餐饮企业需要大量专业人才，求职者也可以在北京获得较多的选择机会。

此外，招聘端，南京招聘需求同比增长7.58%；杭州环比增幅最大，为25.03%。近年来，南京、杭州不少连锁餐饮企业已经走出本土面向全国，作为美食发源地，南京、杭州对餐饮人才具有较高的渴求度。求职端，重庆、成都、上海、南宁、长沙、西安、武汉均同比增长，其中重庆同比增幅最大，为23.97%。重庆是国内知名的美食之都、更是多家历史悠久的老字号美食所在地，餐饮业发达，因此对于求职者来说更具吸引力。

服务员、送餐员招就两旺 送餐员平均月薪10216元

58同城招聘研究院数据显示，2021年11月，餐饮行业招聘活跃度前十的岗位分别为：服务员、送餐员、学徒、后厨、传菜员、厨师/厨师长、配菜/打荷、洗碗工、迎宾/接待、餐饮管理。与去年同期相比，后厨岗位作为厨师的重要帮手，招聘需求增长6.82%；此外，学徒、后厨、传菜员、厨师/厨师长、餐饮管理呈环比增长趋势，其中传菜员环比增幅最大，为12.90%，可见，为备战年底堂食需求的增加，传菜员等相关岗位的招聘需求明显上升。

求职端，投递活跃度前十的岗位分别为：服务员、送餐员、厨师/厨师长、后厨、学徒、配菜/打荷、洗碗工、传菜员、面点师、餐饮管理。与招聘需求极为匹配的是，2021年11月，服务员、送餐员的求职需求也尤为旺盛，反映出，11月餐饮行业线上线下消费情况良好，服务员与送餐员作为两个渠道上主要的服务性岗位，招就行情火热。此外，同比上，送餐员增幅最大，较去年同期增长22.47%；环比上，传菜员环比增长显著，为12.62%。一方面，招聘需求量的上升带动了相应岗位求职活跃度的提高；另一方面，在奶茶经济驱动下，送餐员配送商品种类不断丰富，消费者点单频次上升，在就业便利性与薪资的双重诱惑下，求职者对送餐员岗位的关注度明显上升。

从岗位薪资上来看，2021年11月，餐饮行业中送餐员岗位由于工作时间不固定，对体力要求较高，收入与派送量成正比，因而在多劳多得的工作模式下，该岗位的平均招聘薪酬最高，月薪为10216元。厨师/厨师长、配菜/打荷、传菜员、学徒平均招聘月薪超过8000元。环比上，洗碗工招聘薪资环比增幅最大，增长了16.47%达7874元。侧面反映出，11月餐饮行业堂食客流量明显增加，后厨洗碗任务量加大，进而增加了洗碗工岗位的劳动报酬。

时值年末餐饮行业用工旺季，58同城作为招聘行业的领导者，借助自身优势，通过大数据及时洞悉掌握时下餐饮行业的招聘求职市场趋势，以数据化形式为求职者和招聘方带来了详尽的就业参考。未来，58同城将继续为广大用户提升就业服务体验，帮助用户更精准地择业，推动整个行业向着专业化、品质化的方向发展。

(责编：董童、李源)