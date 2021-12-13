综合极端条件实验装置模拟图。中国科学院物理研究所供图

人民网北京12月13日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院物理研究所获悉，由该所承建的我国大科学装置“综合极端条件实验装置”试运行以来，其低温方面搭建的系统现已面向广大科学家和产业界开放。

中国科学院物理研究所介绍说，作为国家重大科技基础设施项目，“综合极端条件实验装置”位于北京怀柔综合性国家科学中心的核心地带，将为中外用户提供国际一流的极低温、强磁场、超高压、超快光场等极端实验条件，为中国在材料、能源、信息等领域关键科学问题的破解提供最先进的公共实验装置，为中国科技领域的重大创新研究提供持续的、重要的支撑。

低温作为凝聚态物理、现代高能物理、粒子物理、空间物理、核能等研究的基础，既是物理学前沿研究不可或缺的手段，也在基础物理、医疗卫生、工业技术、资源环境和空间技术等领域有广泛应用。

据了解，中科院大型仪器区域中心“物质科学与先进制造领域”片区包括北京物质科学与纳米技术大型仪器区域中心、东北先进制造与材料大型仪器区域中心、上海材料与制造大型仪器区域中心、北京信息电子技术大型仪器区域中心、合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心，近年来通过区域共建共享、跨学科合作等方式，逐渐形成独具特色、技术领先的研究群体，在诸多领域贡献出优秀的前沿研究成果，其中有一大部分与低温领域密切相关。

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